Происхождение огромного "замка изо льда" по дороге в Экибастуз объяснили в акимате (видео)

Журналист Асхат Ниязов опубликовал видео с необычной ледяной глыбой, обнаруженной им по дороге в Экибастуз. В акимате города объяснили, как она появилась.

Видеоролик Асхат Ниязов опубликовал на своей Instagram-странице. На кадрах видно, что в степи по пути в Экибастуз по непонятным причинам образовалась огромная глыба льда, напоминающая ледяной замок.

"Чудо техногенного происхождения. Я так понимаю, образовался это ледник после аварии в Экибастузе. Просто представьте, сколько воды вылилось, ведь подпитка из дырявой трубы идет до сих пор!

Внимание! Этот ледник скоро начнет таять, находится там уже опасно! Поэтому если увидите его, пожалуйста, не заходите внутрь. Снаружи он тоже красивый!" - подписал Ниязов кадры.

В акимате Экибастуза агентству Kazinform объяснили, что глыба льда действительно образовалась в результате аварии, однако не на теплосетях, а на водоводе.

"Ранее в районе Лесхоза произошел порыв водовода, из-за чего образовалась глыба льда. Порыв был устранен. В 2024 году запланирована реализация проекта по реконструкции магистрального водовода. Реконструкция будет проводиться в летний период. При выявлении порывов производятся незамедлительные работы по устранению", — цитирует агентство сообщении ведомства.

В акимате добавили что уже определили подрядчика, который проведет реконструкцию участка.