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Движение транспорта изменят на одном из перекрестков в центре Астаны

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Светофоры
Светофор. Иллюстративное фото: pexels.com

Из-за ремонта сетей канализации по улице Алимбаева в Астане временно изменят движение транспорта на перекрестке проспекта Тәуелсіздік и Мунайтпасова, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщает столичный департамент полиции в Instagram, изменение движения автотранспорта - временное, и связано оно с работами по восстановлению сетей канализации по улице Алимбаева. Речь идет о районе в перекрестке проспекта Тәуелсіздік и улицы Мунайтпасова. Работы планируется провести с 17 февраля по 1 марта.

"На прилегающем участке будет изменена организация дорожного движения. Водителям необходимо заранее планировать маршрут, быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Изменится организация движения и режим работы светофора на перекрестке проспекта Тәуелсіздік и улицы Мунайтпасова. Также исключается сквозной проезд по улице Алимбаева и полностью ограничено движение от улицы Белжайлау до Тәуелсіздік", - говорится в сообщении департамента полиции.

Отмечается также, что для посетителей городской детской больницы №1 и поликлиники №13 временный въезд обеспечен со стороны проспекта Тәуелсіздік, а для жителей микрорайона Энергетик въезд будет обеспечен со стороны улицы Токпанова.

Ранее сообщалось, что в Астане четыре маршрута изменили cхемы движения из-за ремонта. Горожан, в связи с этим, местные власти просили планировать свой маршрут заранее.

Также аким Астаны Женис Касымбек ранее сообщил, могут ли быть перенесены сроки сдачи в эксплуатацию столичного легкого метрополитена (ЛРТ), одного из главных долгостроев Казахстана.

В марте прошлого года в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявляли, что астанчане смогут пользоваться LRT во втором полугодии 2025 года при непрерывном финансировании.

"Конкретный месяц и срок сдачи объекта я вам назвать не могу. Но когда вопрос о сдаче мне задавался, я говорил, что все будет построено в течение 2-2,5 лет при должном финансировании", - сказал тогда аким столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060913-dvizhenie-transporta-izmenyat-na-odnom-iz-perekrestkov-v-tsentre-astany/

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