"Не готовы идти на компромисс с мужьями": женщины-депутаты высказались о конфликтах из-за "длинного языка"

Депутат мажилиса Наталья Дементьева в СЦК прокомментировала высказывание своего коллеги Анаса Баккожаева, что женщины провоцируют конфликт "своим длинным языком", передает корреспондент NUR.KZ.

Наталья Дементьева считает, что Анас Баккожаев высказался опрометчиво, заявив, что женщины сами провоцируют конфликт в семье "своим длинным языком".

"Безусловно, это сказано опрометчиво. Как женщина согласиться не могу.

Но я педагог, который 20 лет проработал в сфере образования, и видела много молодых семей, которые приходили ко мне ежедневно и ежечасно. К сожалению, видела и неготовность молодых мам к воспитанию детей.

Обратите внимание, я сейчас слово "провокация" не говорю. Я не считаю, что это провокация. Это неготовность и непонимание семейных ценностей", - заявила она.

При этом депутат Дементьева отметила, что сама является "приверженцем семейных ценностей".

"Я говорю это из личного опыта, все-таки 25 лет в сфере образования, думаю, дают мне такое право.

Многие не готовы принимать трудности, идти на компромисс со своими мужьями в вопросах воспитания детей. Я часто говорила: "Дорогие, если вы здесь, при мне, позволяете себе ругаться, то что происходит у вас дома?". Есть кризис семейной жизни, но несдержанность со стороны молодых мам, молодых девушек, я видела лично", - сказала Наталья Дементьева.

При этом она указала на то, что "мудрость женщины в том, чтобы сглаживать "острые" углы в семейных спорах".

"Мы, женщины, хранительницы семейного очага. Я ни в коем случае не защищаю мужчин, но я считаю, что стараться урегулировать по возможности конфликты - это прерогатива женщины", - резюмировала она.

При этом депутат сената Жанна Асанова выразила несогласие с позицией Дементьевой.

"Погоду в доме делают все участники, в том числе женщина. Наверное, это звучит банально, но любовь и понимание спасут мир.

Я говорю о том, что силой мир не может быть достигнут, его можно достичь только через понимание. Поэтому здесь важна роль каждой из сторон. От умения супругов противостоять стрессу, успокаивать друг друга зависит многое.

Очень важно образование и понимание всех современных вызовов. Также есть такое понятие, как традиция. Я не в первый раз говорю: у нас традиционно не было принято кричать и насиловать", - заявила она.

Напомним, на прошлой неделе депутат мажилиса Анас Баккожаев на презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей заявил, что в насилии виноваты чаще сами женщины.

"Однако не все ссоры начинаются из-за побоев и драк. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины. Я прошу прощения у женщин, но есть такие факты", – сказал он.

Позже вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал слова депутата о том, что причиной бытовых конфликтов зачастую является "длинный язык женщин".

"Выслушали, учли его позицию. Может быть, имеют право на жизнь какие-то ситуации. Видимо, он моделировал какие-то жизненные ситуации, может, он кого-то конкретно имел ввиду, не могу сказать", – заявил Лепеха.

Сегодня депутат мажилиса Анас Баккожаев в кулуарах палаты объяснил свои слова о том, что женщины зачастую сами провоцируют семейно-бытовые конфликты.