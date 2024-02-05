Депутат о бытовом насилии: С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины

Депутат мажилиса Анас Баккожаев на презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей заявил, что в насилии виноваты чаще сами женщины, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект закона предусматривает криминализацию побоев и причинения легкого вреда здоровью.

"Я поддерживаю предложенный законопроект. Только самый несчастный из мужчин решит поднять руку на женщину. Однако не все ссоры начинаются из-за побоев и драк. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины. Я прошу прощения у женщин, но есть такие факты. Казахи говорят: "Хорошая женщина – благодать, плохая женщина – ссоры", либо "Женщина, которая хороша для мужчины, хороша и для страны", – заявил он.

В целом, по его словам, общество все дальше уходит от казахского воспитания.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха не разделяет его позиции.

"Даже если женщина не права, есть другие способы, кроме физических. Ну, в конце концов, можно решить вопрос по-другому. Вне зависимости от того, что явилось предпосылкой, если он нанес телесные повреждения, он должен нести ответственность. Какая разница, кто там виноват, а кто не виноват? Необходимо эти вещи решать до того, как будет совершено преступление. Если преступление совершено, должна нестись ответственность", – заявил он.

При этом он сообщил, что дебоширы часто говорят, что его кто-то довел и редко, когда кто-то берет на себя ответственность.

Напомним, в конце января депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане.

Как отметил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Сегодня мажилисмен Елнур Бейсенбаев предложил ввести хирургическую кастрацию педофилов.

"Я выступал на счет хирургической кастрации. Мы вносили в проект закона такую норму, но правительство не поддержало. В заключении сказали, что это, якобы, посягательство на частную жизнь", – отметил он.