"Учли его позицию": высказывание депутата про "длинный язык женщин" прокомментировали в МВД

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах сената прокомментировал слова депутата о том, что причиной бытовых конфликтов зачастую является "длинный язык женщин", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Игоря Лепехи, что он думает о словах депутата Анаса Баккожаева, что насилие возникает зачастую "из-за длинного языка женщин".

"Я не могу комментировать позицию депутата, в конце концов, каждый гражданин, тем более депутат, имеет право на свою позицию. Но хочу сказать, что в целом среди депутатской среды мнение консолидированное есть, что надо наводить порядок в данном вопросе. Я знаю позицию многих депутатов, которые поддерживают как раз те меры, которые сейчас вносятся (криминализация побоев и нанесения легкого вреда здоровью – прим.ред.). Вы же знаете, что этот закон об ужесточении как раз депутатами был инициирован", – сказал в ответ вице-министр.

Он добавил, что не знает лично депутата и поэтому ему тяжело о нем высказывать свое мнение.

"Второе – как госслужащий я не имею право высказывать свое мнение в отношении него. У него есть избиратели, которые дадут ему оценку", – указал Игорь Лепеха.

Он сказал, что по большому счету поправки, предложенные депутатами, поддержаны правительством и на предварительной презентации всеми депутатами.

"Выслушали, учли его позицию. Может быть, имеют право на жизнь какие-то ситуации. Видимо, он моделировал какие-то жизненные ситуации, может, он кого-то конкретно имел ввиду, не могу сказать. Я считаю, что каждый гражданин может высказать свое мнение, если оно не нарушает действующего законодательства. В конце концов, это его личная позиция. Если в этой позиции нет нарушения действующего законодательства, то я не вижу ничего зазорного", – заявил Лепеха.

По его словам, полиция в целом жестко реагирует на все заявления по фактам бытового насилия.

"В 90% всех заявлений мы привлекаем абьюзера к административной ответственности. В частности, очень многие из них подвергаются административному аресту. Теперь вы знаете, в том числе с учетом мнения общественности, прессы и всех остальных, сейчас две самые главные статьи, о которых речь была, и многие правозащитники к этому приложили – принято решение криминализировать побои и легкий вред здоровью. То есть это теперь будет уголовное правонарушение. Поэтому много делается", – резюмировал спикер.

Напомним, на этой неделе депутат мажилиса Анас Баккожаев на презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей заявил, что в насилии виноваты чаще сами женщины.

"Однако не все ссоры начинаются из-за побоев и драк. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины. Я прошу прощения у женщин, но есть такие факты", – сказал он.

В конце января депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане.

Как отметил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.