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"За что извиняться?": депутат прокомментировал свои слова о "длинном языке женщин"

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Анас Баккожаев
Анас Баккожаев. Фото: parlam.kz

Депутат мажилиса Анас Баккожаев в кулуарах палаты объяснил свои слова о том, что женщины зачастую сами провоцируют семейно-бытовые конфликты, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, насколько депутату допустимы подобные высказывания, что женщины сами "длинным языком провоцируют конфликт", при том, что общество пытается бороться с семейно-бытовым насилием.

"Во-первых, в тот день в процессе моего выступления я сразу обозначил, что все предложения плюс законопроект я поддерживаю. Это означает, что любое грубое действие со стороны мужчин должно быть наказано, и я это поддерживаю. Я сразу заявил, почему, не знаю, средства массовой информации эту часть не учли, но я об этом сразу сказал.

Второй момент. Я обращал внимание на психологические инструменты. То есть если мужчина может физически воздействовать на женщину, женщина, соответственно, тоже психологически имеет воздействие. Здесь речь вообще не идет о том, что такая ссора обязательно должна закончиться дракой или физическим насилием. Нет, физическое насилие вообще исключаю. Я против любого физического насилия", – сказал Анас Баккожаев.

При этом он сообщил, что речь вел о сохранении института семьи.

"И здесь по нашим обычаям, по нашей традиции, вообще женщина – это первый, номер один человек, который сохраняет семейный очаг. И в этом плане я задал вопрос, что, помимо воспитательной работы, какие еще мероприятия предусматриваются для развития нашей национальной традиции, культуры, которая предполагает сохранение семьи через женщину", – заявил он.

Депутат также указал на то, что роль женщины в сохранении семьи больше.

"Это моя личная точка зрения. Если женщина будет пытаться максимально сохранять, то есть не накалять обстановку, любую ситуацию заканчивать хорошо, то, естественно, будет сохранена семья", – подчеркнул депутат.

Он считает, что ему не за что просить прощения у казахстанцев.

"За что извиняться? Во-первых, СМИ, я вам сразу скажу, первую часть моего выступления вообще не учли. Вообще не учли. Я считаю, что это хейт, это чисто хейт… Во время выступления я сразу сказал: "Извините меня, пожалуйста, женщины", сразу сказал свое мнение. Но я не считаю, что я что-то грубое сказал, я выразил свое мнение, я имею на это право. Если десятки тысяч семей это обсуждали дома на кухне, я думаю это, наоборот, положительно", – высказал он свою позицию.

Депутат добавил, что его близкие нормально отреагировали на сделанное им заявление.

"Я не считаю, что я что-то нарушил, и это нормально", – резюмировал Анас Баккожаев.

Напомним, на прошлой неделе депутат мажилиса Анас Баккожаев на презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей заявил, что в насилии виноваты чаще сами женщины.

"Однако не все ссоры начинаются из-за побоев и драк. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины. Я прошу прощения у женщин, но есть такие факты", – сказал он.

Позже вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал слова депутата о том, что причиной бытовых конфликтов зачастую является "длинный язык женщин".

"Выслушали, учли его позицию. Может быть, имеют право на жизнь какие-то ситуации. Видимо, он моделировал какие-то жизненные ситуации, может, он кого-то конкретно имел ввиду, не могу сказать", – заявил Лепеха.

В конце января депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане.

Как отметил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060748-za-chto-izvinyatsya-deputat-prokommentiroval-svoi-slova-o-dlinnom-yazyke-zhenschin/

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