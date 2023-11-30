"Нельзя так издеваться над людьми": адвокат из Астаны подает в суд на FlyArystan

Адвокат из Астаны Асель Рабатова готовит иск против авиакомпании FlyArystan за отказ в корректировке данных пассажира. По ее словам, отказ противоречит мировой практике, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат из Астаны Асель Рабатова рассказала корреспонденту NUR.KZ, что они с супругом собирались лететь из Астаны в Ташкент. За день до вылета обнаружили, что при покупке билета совершили ошибку. Вместо имени Мурат указали имя Марат.

"Билет был приобретен за 43 тысячи тенге. Пришлось сразу же покупать новый, но уже за 70 тысяч тенге, поскольку это было накануне вылета.

Внести корректировку в имеющийся билет в компании отказали, даже на платной основе. Хотя все остальные авиакомпании Казахстана, как я в последствии узнала, легко на это соглашаются", — рассказала Асель.

У семьи был невозвратный билет, однако даже если бы он был таковым, оформить возврат билета Рабатовы бы не смогли, потому что выдан он будет все равно на неправильное имя.

"При возврате компания присылает ваучер на новый билет. Но выдается он на то же имя, на которое был оформлен первый билет. В нашем случае он был бы выдан на имя Марат. Воспользоваться им мы бы все равно не смогли", — говорит Асель.

По словам адвоката, она готовит иск против авиакомпании FlyArystan, поскольку авиаперевозчик нарушает мировую практику, не учитывает человеческий фактор и не дает потребителям права на исправление ошибки.

"Я это делаю не для себя. Наша семья может себе позволить сразу же купить новый билет. Но есть ведь люди, которые берут билеты в кредит, планируют поездку месяцами. Нельзя так издеваться над людьми.

Кроме того, это нарушение международных конвенций, которые обязывают авиакомпанию дать пассажиру право на исправление ошибки", — отмечает Асель Рабатова.

Адвокат из Астаны говорит, что в иске будет требовать признания действий компании по отказу в корректировке данных незаконными, а также возмещения ущерба за повторно купленный билет.

Асель рассказала о ситуации своим подписчикам на Facebook и прикрепила к публикации ответ представителя компании на запрос корректировки.

"На рейсы FlyArystan пассажиры с ошибками в фамилии и имени не допускаются. Написание имени и фамилии должно на 100% совпадать с тем, как они указаны в документе, удостоверяющим личность/в паспорте.

Допускается корректировка максимум 3 символов в имени/фамилии. Изменение не производится, если меняется. В Вашем случае мы вынуждены отказать, поскольку смысл имени меняется", - ответили Асель в компании FlyArystan.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании.

Согласно информации на сайте FlyArystan.com, на рейсы FlyArystan не допускаются пассажиры с неверно указанной фамилией или именем в авиабилете.

В авиабилете фамилия и имя пассажира прописываются латинскими буквами согласно паспорта или документа, удостоверяющего личность.

В случае нарушения указанного порядка или иной ошибки в написании фамилии или имени (менее 3-х букв) пассажиру необходимо обратиться по месту приобретения билета, корректировка платная.

Если билет был приобретен на сайте flyarystan.com или в приложении FlyArystan, то корректировка фамилии или имени осуществляется платно* (с взиманием сервисного сбора**) и допустима только в случае, если допущено менее 3-х ошибок, при этом не изменяется звучание фамилии или имени. Например: Boranbaef на Boranbayev, Sania на Saniya.

Для корректировки необходимо обратиться не позднее 3 часов до вылета на международные рейсы и не позднее 2 часов на внутренние рейсы. Пассажиру может быть отказано в корректировке имени или фамилии, если он не предоставил подтверждающие документы заблаговременно.

Изменение фамилии/имени НЕ производится, если меняется общий смысл/звучание имени, даже, если ошибок допущено менее 3-х. Например: Alina на Amina, Nurmaganbetov на Nurmanbetov

В других более сложных случаях (например, фамилия и имя указаны наоборот, два раза указана фамилия, введено сокращенное имя) необходимо не позднее 24 часов до вылета.

В случае полного изменения фамилии или имени пассажира, корректировка возможна только при наличии официального документа, подтверждающего изменение. Необходимо выслать заявление не позднее 24 часов до вылета.

Если авиабилет был оформлен на старую фамилию или имя, после даты оформления новых документов, заявление на изменение данных не принимается, необходимо оформить возврат авиабилета со старыми данными согласно правилам тарифа и приобрести новый авиабилет.