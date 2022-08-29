FlyArystan не разрешила парализованному казахстанцу взять на борт инвалидную коляску

Иллюстративное фото: instagram.com/flyarystan

Внештатный советник акима Карагандинской области Нияз Сундиталиев на своей странице в Facebook рассказал, что авиакомпания FlyArystan не разрешила ему взять на борт инвалидную коляску. Представители авиаперевозчика прокомментировали инцидент.

Инцидент произошел в аэропорту Алматы 29 августа.

Как отметил Сундиталиев, сначала компания задержала рейс, а когда все же объявили посадку, сотрудники компании заявили мужчине, что он не может взять на борт инвалидную коляску.

"Я должен был самостоятельно отключить клеммы и отсоединять пульты управления. Но как я могу произвести эти манипуляции, если у меня не работают пальцы на руках?

При этом 26 августа я вылетел из Караганды в Алматы этой же авиакомпанией на этой же инвалидной коляске. Почему тогда инвалидная коляска не представляла угрозу для выполнения рейса? К сожалению, я могу отнести это к бездушию сотрудников а/к FlyArystan", - написал казахстанец.

Он добавил, что сотрудники 30 минут решали, что делать с коляской, и все эти 30 минут Нияз вынужден был сидеть на совершенно не приспособленной для него инвалидной коляске.

"У нее нет подголовника, нет жесткой спинки и мягкое сидение. К сожалению, я парализован и не могу держать спину. Имею первую группу инвалидности, мне для использования совершенно не подходит любая коляска, это должна быть специализированная коляска со всеми приспособлениями для безопасного использования. Все это время я сидел в изогнутом положении на коляске с рисками для здоровья и жизни", - поделился мужчина.

Он также отметил, что, как и положено правилами, за 5 суток предупредил авиакомпанию, что он - пользователь инвалидной коляски и ему необходима помощь при полете.

"В итоге я улетел в Караганду, а коляска, мои ноги, остались у стойки регистрации в Алматы. Сейчас я дома, но не имею возможности самостоятельно встретиться с людьми, просто подышать свежим воздухом, пришлось отменить все ближайшие встречи.

А самое главное - никого из FlyArystan не волновало, как я буду добираться до дома с карагандинского аэропорта, находясь в парализованном положении", - заключил мужчина.

Представитель авиакомпании FlyArystan прокомментировала инцидент.

"Мы проверили всю информацию и связались с коллегами, которые сообщили, что пассажиру Ниязу Сундиталиеву не было отказано в перевозке коляски, так как в брони были указаны особые потребности пассажира к перевозке инвалидной коляски и необходимости услуги амбулифта.

Однако, согласно правилам перевозок, сотрудники авиакомпании не могут отключать клеммы и отсоединять пульты управления - этим занимаются пассажиры самостоятельно, о чем сотрудники сообщили и попросили произвести все согласно правилам. К сожалению, пассажир отказался от отсоединения пульта управления, в связи с чем его коляска не была допущена к загрузке в багажный отсек.

Авиакомпания FlyArystan с уважением относится ко всем своим пассажирам и делает все возможное для выполнения своих обязательств. Но вместе с тем мы просим всех пассажиров соблюдать правила перелета, так как безопасность полетов является нашим главным приоритетом", - говорится в комментарии авиаперевозчика.

На ситуацию отреагировали и в Комитете гражданской авиации МИИР РК. Комментарий ведомства появился под публикацией.

"В связи с данным случаем Комитетом гражданской авиации будет проведено расследование. В случае установления со стороны авиакомпании нарушений комитетом будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. По итогам работы Вам будет предоставлен ответ", - заверили в ведомстве.

Отметим, позднее под публикацией появился еще один комментарий от представителя FlyArystan.

"В первую очередь, хотелось бы принести извинения за возникшую ситуацию. С утра авиакомпания начала расследование по данному случаю. После выяснения всех обстоятельств, мы обязательно предоставим полный ответ. Еще раз приносим свои извинения", - говорится в комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985337-flyarystan-ne-razreshila-paralizovannomu-kazahstantsu-vzyat-na-bort-invalidnuyu-kolyasku/