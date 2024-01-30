Пьяный водитель протащил полицейского по проезжей части в Астане (видео)

Полицейского протащили по проезжей части несколько десятков метров - пьяный водитель задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД РК.

Сначала в полицию сообщили о нарушении ПДД - прибывшие на место происшествия сотрудники МВД обнаружили автомобиль Kia, который стоял поперек проезжей части на пересечении Московской и Потанина.

Проигнорировав требования сотрудников об остановке, водитель данного авто продолжил движение, однако на перекрестке ему пришлось остановиться на красный сигнал светофора - перед ним находились транспортные средства.

В это время полицейский подбежал к машине и пытался открыть дверь, но водитель, набирая скорость, протащил инспектора по дороге около 20-30 метров. Все это попало на видео.

Блокировав автомобиль нарушителя, полицейские вывели его из салона.

В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что 23-летний мужчина за рулем Kia был пьян. Помимо этого у него нет водительских прав.

"В отношении нарушителя было возбуждено производство по двум статьям административного кодекса – невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел и управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством", - сообщили в полиции.

Решением суда водитель был арестован на 20 суток, а авто помещено на коммунальную стоянку.

Напомним, на днях в Павлодарской области водитель прокатил друга на капоте авто и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина привлечен к административной ответственности.