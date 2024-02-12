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Вышел навстречу огням: в области Абай мальчика искали дронами и на снегоходах

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Мальчика передали семье
Мальчик в окружении семьи. Фото: ДП области Абай

Поиски мальчика вели спасатели, полицейские, военный и волонтеры, задействовали дроны. Ребенок увидел огни искавших его людей и направился к ним, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, поиски ребенка начались незамедлительно: весь личный состав отдела полиции был поднят по тревоге.

Кроме полицейских, активное участие в поисках принимали военнослужащие воинских частей, дислоцированных в городе Аягоз, сотрудники МЧС, волонтеры и неравнодушные жители района.

Сообщается, что ситуация находилась на особом контроле министра внутренних дел.

Поисковые мероприятия велись более четырех часов. Оперативно-розыскные мероприятия осложняли погодные условия.

Всего в поисках мальчика было задействовано более 100 человек.

Мероприятия проводились на специальном транспорте полиции и спасателей, в особо непроходимых местах люди следовали на снегоходах и лошадях. В воздух было поднято пять дронов.

"В результате принятых мер удалось предотвратить трагедию: стражи порядка вместе с местными жителями встретили ребенка на окраине населенного пункта. Мальчик из-за бурана был дезориентирован. После того, как пурга улеглась, он увидел огни фонарей искавших и следовал в этом направлении", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время ребенок передан родителям. Его здоровью ничего не угрожает.

"Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в поисках ребенка", - сказал начальник ДП области Абай Султан Бекторе.

Напомним, ребенок пропал утром 11 февраля. По словам родных, около 10 часов мальчик отправился на лошади в поисках скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители стали искать его самостоятельно, но безрезультатно. Тогда они обратились в полицию.

Ночью стало известно, что мальчика нашли на окраине Аягоза. Сообщается, что в медицинской помощи он не нуждается.

Что делать, если пропал ребенок?

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Если речь идет о пропаже ребенка, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Родителям рекомендуют:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей, чтобы в случае исчезновения предоставить свежие снимки;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с детьми беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060432-vyshel-navstrechu-ognyam-v-oblasti-abay-malchika-iskali-dronami-i-na-snegohodah/

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