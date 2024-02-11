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30 лет независимости Казахстана

Мальчик пропал в буран в области Абай: к поискам подключили военных, МЧС готовит вертолет

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Пропавший ребенок
Пропавший ребенок. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Аягозе в непогоду без вести пропал восьмилетний мальчик, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС и МВД Казахстана.

Как сообщили в МВД, 11 февраля в отдел полиции Аягозского района обратились местные жители с просьбой помочь в поисках несовершеннолетнего сына Иманғали Мерея Нұржанұлы, 2015 года рождения, который еще утром верхом на лошади выехал из дома.

По словам родных, около 10 часов 8-летний мальчик отправился на лошади в поисках скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители стали искать его самостоятельно, но безрезультатно. Тогда они обратились в полицию.

"Поиски мальчика начались незамедлительно, буквально за 15 минут был поднят весь личный состав отдела полиции. Кроме полицейских активное участие в поисках принимают волонтеры, общественность и неравнодушные жители района.

Поиски ребенка осложняют погодные условия, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются также на территории соседних населенных пунктов и районов области", - сообщается в Телеграм-канале МВД.

Между тем, как сообщили в МЧС, по согласованию с Министерством обороны к поискам привлечены силы войсковой части 10810. Незамедлительно на место происшествия направились сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС и районного отдела полиции.

В поисковых работах задействованы силы ДЧС, полиции, воинской части 10810 РГК" Восток".

"В связи с окончанием светового дня авиация МЧС не применялась. В случае необходимости (при продолжении поисково-спасательных работ) вылет вертолета на место проведения поисков запланирован на утро 12 февраля.

Всего в поисковых работах задействованы 74 человека, 17 единиц техники, 2 беспилотных летательных аппарата и 20 лошадей. К месту следуют дополнительные силы и средства ДЧС из Семея", - сообщается в Телеграм-канале МЧС.

Что делать, если пропал ребенок?

При пропаже человека, особенно несовершеннолетнего, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы.

Родителям рекомендуют:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей, чтобы в случае исчезновения предоставить свежие снимки;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома; выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с детьми беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060373-malchik-bez-vesti-propal-v-buran-v-oblasti-abay-k-poiskam-podklyuchili-voennyh-mchs-gotovit-vertolet/

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