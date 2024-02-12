Пропавший в Аягозе восьмилетний мальчик найден

Пропавший в буран восьмилетний мальчик найден в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

"Ребенок найден в черте города Аягоз, на окраине, в медицинской помощи не нуждается. Подразделения ДЧС возвращаются на места постоянной дислокации", - сообщили в МЧС в своем Телеграм-канале.

Напомним, ребенок пропал утром 11 февраля. По словам родных, около 10 часов мальчик отправился на лошади в поисках скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители стали искать его самостоятельно, но безрезультатно. Тогда они обратились в полицию.

К поискам были привлечены силы войсковой части 10810. Незамедлительно на место происшествия направились сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС и районного отдела полиции. В поисковых работах также были задействованы силы ДЧС, полиции, воинской части 10810 РГК" Восток", волонтеры и местные жители.