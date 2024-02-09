"Устраивают гонки": ограничить скорость на двух улицах Алматы пообещал Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев на отчетной встрече с жителями Медеуского района прокомментировал жалобы жителей улицы Ладушкина: по их словам, водители устраивают гонки, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница пожаловалась на то, что с весны начинается оживленное движение авто.

"С весны по Достык вверх устраивают, по-моему, гоночные игры: всю ночь шум", - сказала она.

Ерболат Досаев отметил, что в курсе данной ситуации.

"Я уже дал поручение департаменту полиции: установили камеры "Сергек" по проспекту Достык и улице Керей-Жанибек хандар. Но они не боятся штрафов, убирают глушитель, в основном молодежь (отсюда и шум - прим. ред.). Сделаем дополнительно ограничение скорости, но в этом году, думаю, когда установим камеры, все это прекратится. Необходимые поручения ДП даны, все ждут весны", - сказал он.

Отметим, в январе этого года власти города заявили, что алматинцев хотят пересадить с личных авто на общественный транспорт. Для этого введут ограничительные меры.

Также о пользовании автомобилями ранее высказывались архитекторы. Они рассказали о концепции 15-минутного города, которая поможет справиться с пробками в мегаполисе.

А в прошлом году эксперты предложили снизить скорость движения в Алматы с 60 до 30 км/ч.