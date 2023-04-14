Снизить скорость авто до 30 км/ч предложили в Алматы

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Снизить скорость движения на дорогах южной столицы с 60 до 30 км/ч предложили в программе Vision Zero Almaty 2023, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, архитектор и эксперт Vision Zero Almaty 2023 Давид Камински заявил, что в программе предлагаются перспективные цели до 2030 года, согласно которым планируется разработка плана снижения скоростного режима в городе.

Городская скорость по умолчанию составит не 60 км/ч, а 30 км/ч.

Давид Камински. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, предлагается развитие массового общественного транспорта, включая ночные маршруты, со снижением уровня автомобилизации.

Также предлагается расследовать каждое ДТП с участием пешеходов с принятием мер по устранению причин, вызвавших это ДТП.

Давид Камински. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, в программе отмечается и экономический ущерб от ДТП для Казахстана – стоимость потерянной в аварии жизни эксперты "оценили" в 764 тыс. долларов. В качестве стоимости тяжелого ранения они называют 101 тысячу долларов, а легкого – 8 тыс. долларов.

Негативный эффект от ДТП для экономики Казахстана составляет 3,3% от ВВП, или 7,3 млрд, тенге по оценке за 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016785-snizit-skorost-avto-do-30-kmch-predlozhili-v-almaty/