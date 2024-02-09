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"При неправильном строительстве гибнут люди": Досаеву пожаловались на стройку в русле реки Есентай

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Река Есентай в Алматы
Река Есентай в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На встрече акима Ерболата Досаева с жителями Медеуского района житель Алматы заявил о незаконной стройке здания в русле реки Есентай, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным жителя Алматы, незаконное строительство здания началось в 2014 году в русле реки Есентай на улице Оспанова.

"Я писал запросы во все органы, но ответы приходили самые противоречивые. Сейчас здание не принято в эксплуатацию, вчера в прокуратуре мне дали два ответа, что рассматривается состав правонарушения, связанного с незаконным сокращением водоохранной зоны.

Ранее аким Есимов в 2014 году подписал постановление, это прерогатива правительства - сокращать водоохранные зоны. Я обратился в Антикор, надеюсь, что этот вопрос будет в центре внимания, учитывая, что при таком неправильном строительстве гибнут люди", - рассказал алматинец.

Досаев заявил, что решение должна будет принять прокуратура - если орган решит, что здание нужно снести, акимат его примет.

"Вопросы, которые вы подняли, рассматриваются в установленном порядке, вопрос, связанный с обращением в прокуратуру, будет рассмотрен. Мы начали большую работу по исковым заявлениям, суды поддерживают, но наши физические и юридические лица находят изъяны в законе.

Мы можем выиграть на уровне верховных судов, но они подают заявление на действия судебных исполнителей. Но надеюсь, город начатое дело доведет до конца. Прокуратура, надеюсь, будет держать на контроле этот вопрос - если они вынесут соответствующее постановление, мы примем решение", - ответил Досаев.

Напомним, в начале декабря в Алматы по решению суда начали сносить незаконный жилой комплекс KHAN.

В Управлении градостроительного контроля Алматы тогда сообщали, что в горной местности было выявлено 52 объекта, возводимых с нарушением требований закона и строительных норм. По 20 объектам из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе.

В ноябре сообщалось, что в Алматы по решению суда снесут незаконные постройки. Еще по оставшимся десяткам объектов проходят судебные разбирательства.

Добавим, что в конце января акимат Алматы обновил список ЖК, которые не рекомендуют для покупки: теперь он состоит из 45 жилых комплексов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060059-pri-nepravilnom-stroitelstve-gibnut-lyudi-dosaevu-pozhalovalis-na-stroyku-v-rusle-reki-esentay/

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