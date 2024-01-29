Россиянин приехал навестить родителей в ВКО и получил крупный штраф

Более двух лет назад мужчина получил паспорт гражданина Российской Федерации, но не зарегистрировал утрату казахстанского гражданства. За это он заплатит штраф более 700 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, факт двойного гражданства мужчины выявили, когда он приехал из соседней страны навестить родителей после новогодних праздников.

"Установлено, что гражданство Российской Федерации мужчина оформил в декабре 2021 года, однако тогда не сообщил об этом факте в органы внутренних дел или загранучреждение Республики Казахстан, умалчивая об этом два года. Более того, россиянин использовал казахстанские документы для въезда и проживания в республике", - отметили в ДП ВКО.

У нарушителя изъяли удостоверение личности и паспорт гражданина РК, а также зарегистрировали утрату казахстанского гражданства.

Кроме того, его привлекли к административной ответственности за несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства. Суд вынес наказание в виде штрафа в размере 200 МРП.

В 2023 году полицейские установили на территории Восточно-Казахстанской области более 60 иностранцев, проживавших с двойным гражданством.

Миграционная служба ДП ВКО напоминает, если гражданин получил иностранное гражданство, не выходя из казахстанского, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом и сдать паспорт или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения. В отношении данной категории лиц регистрируется факт утраты казахстанского гражданства.

Отметим, что согласно ст.496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области выявили женщину, которая в течение 20 лет получала пенсию в Казахстане, имея российское и казахстанское гражданство.

Такого же 70-летнего нарушителя обнаружили в Петропавловске.

Вице-министр юстиции Алма Муканова внесла на рассмотрение мажилиса проект закона, предусматривающий, в частности, ужесточение наказания за нарушение законодательства о гражданстве. В том числе усиление санкций предусмотрено за наличие двойного гражданства у лиц, занимающих должности госслужащих и руководителей квазигосорганизаций.