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"Пусть объяснят": недовольные размером АСП многодетные матери осаждали акимат на юге Казахстана

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Жители села Иргели
Жители села Иргели. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Алматинской области недовольные сокращением размера адресной социальной помощи многодетные матери осадили кабинет сельского акима, передает сайт телеканала КТК.

Как поделились с журналистами жительницы села Иргели в Алматинской области, с начала года им почти в два раза сократили выплаты по АСП.

"АСП мне перечисляют третий месяц. В первый раз я получила 113 тысяч, после – 100 тысяч. А в январе 73 тысячи вышло. Я показала доход мужа и пособие детей. Мне сказали, что документы не пройдут и нужно дополнительно написать сумму. Я согласилась, и они добавили 40 тысяч заработка. Думала, это формальность. Мы сами живем во времянке, семь человек. Пусть объяснят, почему так мало поступило", - возмущена Рабига Балкиева.

Феруза Тастанбекова одна воспитывает троих несовершеннолетних детей. Среди них есть особенный ребенок – у трехлетнего мальчика ДЦП. Женщина рассказывает, после развода все заботы легли на ее плечи. Она снимает комнату в частном доме за 65 тысяч тенге. Говорит: адресная помощь была очень кстати, но если до нового года она получала 96 тысяч тенге, в январе ей перечислили всего 22 тысячи. 

"Когда мы сдаем документы, они обращаются, во-первых, очень грубо, надменно. Говорят: "Если вы можете себе такое позволить, то значит, у вас хорошее состояние. Значит, вы в состоянии прокормить себя". А как? Мы же не работаем. Мы на это все смотрим. Мы же из-за своих детей тут находимся, снимаем. Если бы было еще свое жилье, еще ладно", - поделилась казахстанка Феруза Тастанбекова.

Женщины также заявили, якобы им приписывали дополнительный доход.

"Они приписывают нам доход, которого нет. Кому-то 30 тысяч, кому-то 40 тысяч тенге. В декабре мне поступили 40 тысяч тенге, хотя я мать четверых детей. А после нового года – 25 тысяч тенге. Я просила объяснить. Но в акимате только накричали", - рассказала Курбанай Анаркулова.

Недовольным матерям удалось попасть в кабинет сельского акима. Чиновнику пришлось объясняться перед возмущенными женщинами. Он заявил, что размер адресной социальной помощи рассчитывает не человек, а техника.

"Есть комиссионный выезд. Они определяют. По всем требованиям они готовят документы, сдают в центр занятости. Центр занятости в базу забивает. База определяет и назначает АСП", - заявил аким Иргелинского сельского округа Арман Камалбек.

Чиновники объясняют: в селе работает комиссия, члены которой посещают дома многодетных семей и проверяют условия жизни. Ревизоры изучают документы о доходах и осматривают жилплощадь. Размер АСП высчитывают, исходя из всех факторов. Но женщин доводы акима не убедили. Каждая из них приняла решение написать жалобу.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059767-pust-obyasnyat-nedovolnye-razmerom-asp-mnogodetnye-materi-osazhdali-akimat-na-yuge-kazahstana/

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