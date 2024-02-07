"Нужно учитывать не доходы, а расходы": Дуйсенова о выплатах АСП в Казахстане

Вице-премьер по социальным вопросам Тамара Дуйсенова в кулуарах кабмина рассказала о возможности пересмотра порядка оказания АСП нуждающимся, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что президент поручил пересмотреть порядок оказания АСП – когда нужно будет исходить не из доходов, а расходов. Они поинтересовались у Тамары Дейсеновой, как будет выглядеть новый механизм.

"Особенно на селе, когда приходят (предоставлять документы на получение АСП – прим. ред.), каждый человек представляет свои доходы и расходы и говорит, что у него есть личное подсобное хозяйство и он несет такие расходы. Значит, в основном мы сейчас больше обращаем внимание на доходы, сколько он получает, а расходы сильно не учитываются", – подтвердила Тамара Дуйсенова.

Насколько правильна такая система, она говорить не стала. Но на вопрос о рисках злоупотреблений высказалась.

"По расходам, если сейчас реально каждый представляет сам, эта информация, если будет не совсем правильной, то тогда 87 информационных систем уже работают, по ним видно будет", – резюмировала Тамар Дуйсенова.

Напомним, в апреле прошлого года Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение депутатов отменить АСП и увеличить при этом размеры детских пособий в Казахстане. По ее словам, адресная социальная помощь не может быть остановлена.

Между тем в осенью 2022 года в Казахстане в пилотном режиме запустили информационную систему "Цифровая карта семьи". С ее помощью казахстанцы теперь могут получать пособия и соцвыплаты в проактивном формате, то есть с минимальным своим участием.

Отметим, что по информации на egov.kz, в Казахстане гражданам (семьям) с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности (70% от прожиточного минимума, или 40 567 тенге на 2023 год) предусмотрена адресная социальная помощь (АСП).

В зависимости от социального положения семьи или отдельного человека, помощь разделяется на два вида: безусловная и обусловленная.

Безусловная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат малообеспеченным лицам (семьям) с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости.

Обусловленная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячной и (или) единовременной денежной выплаты малообеспеченным лицам (семьям) при условии их обязательного участия в мерах содействия занятости и (или), при необходимости, мерах социальной адаптации.

Размер адресной социальной помощи рассчитывается в виде разницы между среднедушевым доходом семьи и размером черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице.