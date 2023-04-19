Министр труда Тамара Дуйсенова высказалась об отмене АСП в Казахстане

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение депутатов отменить АСП и увеличить при этом размеры детских пособий в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, насколько возможна отмена АСП в Казахстане.

"Адресная социальная помощь не может быть остановлена. У нас есть семьи, которые получают такую помощь. Есть граждане, которые не могут работать. Поэтому им должна быть оказана адресная социальная помощь", – ответила Тамара Дуйсенова.

Она добавила, что ведется постоянная работа над совершенствованием механизма оказания АСП. Речь, в том числе, идет о цифровой карте семьи, которая позволяет назначить выплату пособий и соцвыплат в автоматическом режиме.

"Существуют объективные и субъективные причины у тех, кто сейчас не может работать, чей доход ниже прожиточного минимума. Исходя из этого, я бы сказала, что необходимо выявить каждую семью и рассмотреть вопрос об оказании конкретной социальной помощи", – заявила министр.

Как сообщается на официальном портале казахстанских госорганов GOV.KZ, в Казахстане гражданам (семьям) с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности (70% от прожиточного минимума, или 40 567 тенге на 2023 год) предусмотрена адресная социальная помощь (АСП).

В зависимости от социального положения семьи или отдельного человека, помощь разделяется на два вида: безусловная и обусловленная.

Безусловная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат малообеспеченным лицам (семьям) с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости.

Обусловленная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячной и (или) единовременной денежной выплаты малообеспеченным лицам (семьям) при условии их обязательного участия в мерах содействия занятости и (или), при необходимости, мерах социальной адаптации.

Размер адресной социальной помощи рассчитывается в виде разницы между среднедушевым доходом семьи и размером черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2017415-ministr-truda-tamara-duysenova-vyskazalas-ob-otmene-asp-v-kazahstane/