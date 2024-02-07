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Эзотерика
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Стаи волков близ населенных пунктов пугают жителей СКО (видео)

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Стая волков зимой
Стая волков. Иллюстративное фото: Raimund Linke / Getty Images

Жители Северо-Казахстанской области обеспокоены приближением к населенным пунктам волков, о чем говорят найденные растерзанные туши животных, передает телеканал "Астана".

Следы присутствия волков, как сообщает телеканал, охотники фиксируют неподалеку от населенных пунктов. как подтверждение - многочисленные видеоролики, которые снимают сельчане и размещают в Сети.

Отмечается, что на домашний скот хищник пока не нападает, но неподалеку от населенных пунктов находят туши истерзанных косуль.

Между тем, в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира жителей региона просят не беспокоиться, ссылаясь на то, что фактов нападения на людей на зарегистрировано.

"На территории области согласно учета, который проводится в феврале-марте, волк не установлен. Но учитывая, что мы граничим с областями, в которых волк обитает, не исключены заходы, не исключено появление волка.

А учитывая, в принципе, что кормовая база для хищников очень хорошая - те же косули, те же кабаны, поэтому считать его угрозой ни в коей мере нельзя. Просто документально, что волк "зашел" у нас пока нет", - сообщил руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира СКО Олег Беспалов.

Напомним, в декабре прошлого года в городе Каркаралинске Карагандинской области волк напал на людей. Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем - о трех. Их доставили в больницу, где были введены препараты от бешенства, а затем отпустили на амбулаторное лечение.

К вечеру того же дня полицейские совместно с органами ветеринарии ликвидировали дикое животное.

Позже стало известно, что волк, напавший на людей в Каркаралинске, был заражен бешенством. В районе ввели ряд ограничений. Также планировалась вакцинация от бешенства скота, домашних кошек и собак.

Также в Сети распространилось видео о нашествии волков на территорию Зерендинского района Акмолинской области. В нем сообщается, что в селе Викторовка якобы уже убили двух хищников. В полиции сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059754-stai-volkov-bliz-naselennyh-punktov-pugayut-zhiteley-sko-video/

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