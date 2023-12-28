Видео о волках в Акмолинской области прокомментировали в полиции

В Сети распространилось видео о нашествии волков на территорию Зерендинского района Акмолинской области. В нем сообщается, что в селе Викторовка якобы уже убили двух хищников. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина рассказывает о пришедших в Зерендинский район Акмолинской области волках.

"Ребята, поделитесь этим видео с каждым, потому что это важно. Правда, это ни в коем образе не шутки.

В Акмолинской области в Зерендинском районе в селе Викторовка уже убили двух волков, еще ходит "табун". Волки уже заходят в села. Поэтому берегите свое хозяйство. Берегите родных, близких, детей, вечером не отпускайте одних в том краю. И ближе к Атбасару тоже ожидайте, потому что много сайги и косуль пришло в нашу сторону, очень много, больше тысячи голов. Поэтому волки тоже придут в эту сторону.

Ребята, поделитесь этим видео и держите всех дома. Я выкладывал видео, где убили двух волков, но его заблокировали за то, что кровь была. Поэтому, ребята, все берегите себя", - рассказывает мужчина на видео.

Ролик корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Акмолинской области. В ведомстве отметили, что изучили публикацию в соцсетях.

"Факты нахождения волков на территории Зерендинского района или убитых в селе Викторовка являются вымышленными и не нашли своего подтверждения. Просим жителей Акмолинской области сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам", - отметили в пресс-службе ДП региона.

Напомним, неделю назад в городе Каркаралинске Карагандинской области волк напал на людей. Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем - о трех. Их доставили в больницу, где были введены препараты от бешенства, а затем отпустили на амбулаторное лечение.

К вечеру того же дня полицейские совместно с органами ветеринарии ликвидировали дикое животное.

Накануне появилась официальная информация, что волк, напавший на людей в Каркаралинске, был заражен бешенством. В районе ввели ряд ограничений. Также пройдет вакцинация от бешенства скота, домашних кошек и собак.