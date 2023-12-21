Напавшего на людей волка убили в Карагандинской области

Сегодня в результате нападения волка в городе Каркаралинске пострадали три человека. В ДП Карагандинской области сообщили, что ликвидировали дикое животное, передает NUR.KZ.

"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено и ликвидировано дикое животное, которое нанесло телесные повреждения в виде укусов жителям Каркаралинска", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в городе Каркаралинске волк напал на людей. Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем - о трех. В больнице медики обработали укушенные раны, пациентам ввели препараты от бешенства и отпустили на амбулаторное лечение.

В ДП Карагандинской области пояснили, что полицейские совместно с органами ветеринарии принимают меры по ликвидации дикого животного.

Напомним, в мае 2022 года сообщалось, что в селе Шоктыбай Западно-Казахстанской области на людей напала волчица. Пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Всех доставили в больницу и сделали прививку от бешенства. Волчицу застрелили. Пришлось ликвидировать и собак, которых она успела покусать.

А в феврале 2021 года в селе Маралды Курчумского района Восточно-Казахстанской области на ученика 8 класса и его мать волк набросился прямо во дворе частного дома. Женщина вышла вместе с сыном на улицу для того, чтобы загнать скот в сарай. На место вызвали медиков. Матери с ребенком обработали раны и отправили их обоих в больницу. Волка же забрали на исследование ветеринары.