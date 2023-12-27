Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бешенство выявили у волка, покусавшего людей в Карагандинской области

Опубликовано:

Волк в Каркарлинске
Волк в Каркарлинске. Фото: ekaraganda.kz

У волка, который на прошлой неделе напал на троих жительниц Каркаралинска, обнаружили бешенство. С сегодняшнего дня в районе вводится ряд ограничений на месяц, передает ekaraganda.kz.

В акимате Каркаралинского района сообщили о том, что у волка, напавшего на трех женщин, официально было установлено бешенство.

После ликвидации животного его материалы были направлены на экспертизу в лабораторию. Факт опасного заболевания у зверя подтвердился.

Поэтому в Каркаралинске пройдет вакцинация скота, а также домашних кошек и собак. Кроме того, вводятся некоторые другие ограничения.

"В Каркаралинске с 27 декабря в профилактических целях будут введены некоторые ограничения. Данная мера вызвана тем, что у ликвидированного волка обнаружено бешенство.

В связи с этим запрещается: проводить выставки собак и кошек, выводок и натаски собак; реализовывать и вывозить продукцию (молоко, мясо, шкуры), подозреваемую на бешенство; вывозить собак и кошек. Будет проведен подворовой обход для проверки условий содержания собак, кошек и других животных (при подозрении на заболевание - проведение дезинфекции)", - прокомментировали ситуацию в акимате.

Ограничения вводятся ориентировочно на месяц.

Напомним, 21 декабря в Каркарлинске волк напал на людей. В Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали, что в больницу обратились три человека. После обработки укушенных ран всем пациентам ввели препараты от бешенства, они были отпущены на амбулаторное лечение.

В тот же день напавшего на людей волка убили. Ликвидация проводилась сотрудниками полиции совместно с органами ветеринарии.

Ранее зараженная бешенством лиса покусала 4-летнего мальчика в Актюбинской области. Ребенок вместе со своей семьей купался в реке, когда внезапно из камышей вышла лиса и напала на него. Животное убили, в местности объявили карантин.

В прошлом году бешенство выявили у волчицы, напавшей на 4 человек в Западно-Казахстанской области. Животное застрелили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052901-beshenstvo-vyyavili-u-volka-pokusavshego-lyudey-v-karagandinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.