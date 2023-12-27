Бешенство выявили у волка, покусавшего людей в Карагандинской области

У волка, который на прошлой неделе напал на троих жительниц Каркаралинска, обнаружили бешенство. С сегодняшнего дня в районе вводится ряд ограничений на месяц, передает ekaraganda.kz.

В акимате Каркаралинского района сообщили о том, что у волка, напавшего на трех женщин, официально было установлено бешенство.

После ликвидации животного его материалы были направлены на экспертизу в лабораторию. Факт опасного заболевания у зверя подтвердился.

Поэтому в Каркаралинске пройдет вакцинация скота, а также домашних кошек и собак. Кроме того, вводятся некоторые другие ограничения.

"В Каркаралинске с 27 декабря в профилактических целях будут введены некоторые ограничения. Данная мера вызвана тем, что у ликвидированного волка обнаружено бешенство.

В связи с этим запрещается: проводить выставки собак и кошек, выводок и натаски собак; реализовывать и вывозить продукцию (молоко, мясо, шкуры), подозреваемую на бешенство; вывозить собак и кошек. Будет проведен подворовой обход для проверки условий содержания собак, кошек и других животных (при подозрении на заболевание - проведение дезинфекции)", - прокомментировали ситуацию в акимате.

Ограничения вводятся ориентировочно на месяц.

Напомним, 21 декабря в Каркарлинске волк напал на людей. В Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали, что в больницу обратились три человека. После обработки укушенных ран всем пациентам ввели препараты от бешенства, они были отпущены на амбулаторное лечение.

В тот же день напавшего на людей волка убили. Ликвидация проводилась сотрудниками полиции совместно с органами ветеринарии.

Ранее зараженная бешенством лиса покусала 4-летнего мальчика в Актюбинской области. Ребенок вместе со своей семьей купался в реке, когда внезапно из камышей вышла лиса и напала на него. Животное убили, в местности объявили карантин.

В прошлом году бешенство выявили у волчицы, напавшей на 4 человек в Западно-Казахстанской области. Животное застрелили.