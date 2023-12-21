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Волк покусал трех человек в Карагандинской области

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Волк в Каркаралинске
Волк. Фото: t.me/qumash_kz

В Сети появилась информация о том, что в городе Каркаралинске волк напал на людей. Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем - о трех. Ситуацию прокомментировали в ДП Карагандинской области, передает NUR.KZ.

По информации Telegram-канала "Вечерняя Караганда", сегодня с раннего утра в городе переполох. Волк около шести утра напал на двух одиноких путников на окраине Каркаралинска.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сначала сообщили, что в Центральную районную больницу с укусами животного обратились две женщины. У одной рана на руке, у другой - множественные глубокие укусы.

Затем в ведомстве уточнили данные и рассказали, что в больницу обратились три человека. Укушенные раны обработаны, пациентам введены препараты от бешенства, все они отпущены на амбулаторное лечение.

В ДП Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что полицейские совместно с органами ветеринарии принимают меры по ликвидации дикого животного.

Напомним, в мае 2022 года сообщалось, что в селе Шоктыбай Западно-Казахстанской области на людей напала волчица. Пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Всех доставили в больницу и сделали прививку от бешенства. Волчицу застрелили. Пришлось ликвидировать и собак, которых она успела покусать.

А в феврале 2021 года в селе Маралды Курчумского района Восточно-Казахстанской области на ученика 8 класса и его мать волк набросился прямо во дворе частного дома. Женщина вышла вместе с сыном на улицу для того, чтобы загнать скот в сарай.

На место вызвали медиков. Матери с ребенком обработали раны и отправили их обоих в больницу. Волка же забрали на исследование ветеринары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051864-volk-pokusal-treh-chelovek-v-karagandinskoy-oblasti/

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