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Сирены прозвучат по всему Казахстану 8 февраля

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Громкоговорители на столбе
Громкоговоритель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во всех городах Казахстана завтра, 8 февраля, прозвучат электросирены. Граждан призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, 8 и 9 февраля пройдет Республиканское командно-штабное учение "Коктем-2024" на тему "Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода".

Отмечается, что республиканский штаб по координации и руководству учением будет расположен в Актобе. Также в рамках учения в течение двух дней во всех регионах будет проводиться комплекс профилактических мероприятий.

"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 8 февраля 2024 года в 12:55 (по времени Астаны) будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", – добавили в МЧС.

Напомним, ранее в ДЧС Алматы рассказали, почему во время землетрясения в мегаполисе, которое произошло 23 января, не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.

"Сирены запускаются только при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитуды более 5,5 по ощутимости. В данном случае ощутимость не ощущалась. У нас было зафиксировано от 4 до 5 баллов. Поэтому включать сирену не было необходимости и смысла. Она бы больше создала ажиотажа", – сообщил начальник ДЧС города Алматы.

Экс-глава МЧС Сырым Шарипханов также объяснил, почему в Алматы во время недавнего сильного землетрясения не включились сирены – по его словам, это вызвало бы ажиотаж среди горожан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже назвал правильным решение не включать сирену во время землетрясения.

"Сирену не включили, и это правильное решение, в противном случае в городе возникла бы паника. Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059705-sireny-prozvuchat-po-vsemu-kazahstanu-8-fevralya/

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