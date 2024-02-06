Отечественные беспилотники впервые протестировали казахстанские военные (фото)

В Вооруженных силах протестировали отечественные беспилотники - это были первые испытания БПЛА, разработанных казахстанскими предприятиями, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

В МО подчеркнули, что это один из примеров деятельности ведомства, направленной на реализацию задачи по развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса, поставленной главой государства.

На запрос Минобороны об изготовлении беспилотных летательных аппаратов откликнулись сразу несколько казахстанских компаний, входящих в состав ОПК страны.

Беспилотник. Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Для оценки соответствия БПЛА летно-техническим требованиям была создана комиссия.

На обозрение экспертов в ходе тестов были представлены различные летательные аппараты. Беспилотники взлетали в небо с катапульты, с помощью натяжения специального резинового бандажа, с места - поднимаясь вертикально как вертолет и продолжая полет как самолет.

Беспилотник. Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

"Эти беспилотники создали отечественные производители, причем за короткое время. Результат их работы мы смогли наглядно увидеть и оценить. Конечно, требуются доработки. И, тем не менее, начало хорошее", - отметил офицер департамента развития и применения беспилотных авиационных систем Генштаба ВС полковник Ержан Жакашев.

Сообщается, что принятие на вооружение беспилотников отечественного производства позволит существенно экономить бюджетные средства, оперативно решать вопросы их последующего обслуживания и модернизации.

Беспилотник. Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

"У нас очень эффективные дневные и ночные камеры, есть функция определения координат, лазерный дальномер и система сброса боеприпасов. Такие характеристики позволяют наводить артиллерию на цели. Считаю, что они будут положительно оценены специалистами Вооруженных сил", - сказал представитель производителя Айбек Ахыш.

По завершении испытаний члены комиссии дали разработчикам отечественных БПЛА рекомендации по доработке и дополнению представленных моделей беспилотников.

Согласно Британской энциклопедии, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), иначе называемые дронами - это дистанционно управляемые летательные аппараты, которые могут быть вооружены ракетами и бомбами для выполнения ударных задач.

Активное их применение началось после теракта 11 сентября - военные США использовали тысячи беспилотников для уничтожения подозреваемых террористов в Пакистане, Афганистане, Йемене, Сомали и других странах.

Историки отмечают, что впервые такой метод войны был предпринят еще в 19-м веке австрийской армией -Австрийская империя Габсбургов запустила 200 беспилотных воздушных шаров, вооруженных бомбами, против революционно настроенных жителей Венеции в 1849 году.

Похожую технологию использовали и во время гражданской войны в США, однако на тот момент стратегия оказалась неэффективной.