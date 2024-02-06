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Как в Алматы хотят улучшить продуваемость, рассказали в акимате

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Смог в Алматы
Смог. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В акимате Алматы рассказали, как новые проекты детальной планировки улучшат экологию в городе. ПДП разработаны в соответствии с генеральным планом города до 2040 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Акимат Алматы после широкого обсуждения с экспертами и общественностью утвердил проекты детальной планировки.

Одним из важных составляющих новых ПДП являются решения по ветровому режиму города, градостроительной аэродинамике с учетом локальных условий, методы ловли ветра и направления его в жилые пространства, отмечают в акимате.

Как рассказали в управлении городского планирования и урбанистики, ПДП разрабатывались на основе результатов исследований ветрового режима города и рисков нарушения воздушной циркуляции.

"Изучены приемы аэрации разных стран в части методов ловли ветра и направления его в жилые пространства. Также разработаны теоретические архитектурно-градостроительные модели, проведено компьютерное моделирование на основе природных законов движения воздушных масс.

Кроме того, проводится работа по изготовлению 3D-моделей зданий и сооружений для компьютерного моделирования, где будут определяться пропорции и размеры зданий относительно друг друга для улучшения проветривания территории города", - подчеркнули в управлении.

В акимате добавили, что ПДП направлены на создание устойчивого и функционального городского пространства.

В проектах определены основные направления градостроительного зонирования, красных линий, резервирования территорий, где будут располагаться объекты социального, культурного и коммунального обслуживания населения.

А также учтена организация улично-дорожной сети, трассировки инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно новым ПДП, Алматы вернется к малоэтажной застройке. Кроме того, о новой квартальной застройке высказался эксперт, заявив, что такая планировка включает в себя "сетку улиц".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059324-kak-v-almaty-budut-uluchshat-ekologiyu-rasskazal-akimat/

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