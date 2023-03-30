Железнодорожные вокзалы Алматы вернут в собственность КТЖ

Вокзал. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вокзалы Алматы планируется вернуть в собственность АО "НК "Қазақстан темір жолы". Об этом рассказал аким города во время встречи с населением Турксибского района, передает корреспондент NUR.KZ.

На вопрос одного из жителей города о ремонте вокзала "Алматы-1" аким города ответил, что оба вокзала будут возвращены в собственность КТЖ (Қазақстан темір жолы).

"Сегодня мы практически на финальной части находимся – наконец-то я решил оба вокзала вернуть КТЖ.

Это правильно, я считаю, потому что в свое время (вокзалы – прим. ред.) зачем-то забирали: это часть инфраструктуры, и в планах у них есть не только отремонтировать, но и вложить необходимые средства", – рассказал Досаев.

Напомним, ранее аким рассказывал, что в микрорайоне Мадениет Алатауского района будет построен третий вокзал города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014650-zheleznodorozhnye-vokzaly-almaty-vernut-v-sobstvennost-ktzh/