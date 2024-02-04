Землетрясение стало причиной утечки газа в Шымкенте

Авария на газопроводе в Шымкенте произошла в результате недавнего землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансГаз Аймак".

Как сообщает предприятие, вчера, 3 февраля в аварийно-диспетчерскую службу АО "КазТрансГаз Аймак" поступило сообщение о запахе газа на улице Акдала в микрорайоне Мартобе. Авария была устранена сегодня утром.

"В результате обследования выявлена утечка газа на подземном газопроводе высокого давления диаметром 325мм (год ввода в эксплуатацию в 1970-х годах). В целях безопасности и для ликвидации аварии от системы газоснабжения отключены 1 450 потребителей частного сектора, 7 единиц промышленных предприятий и 12 единиц коммунально-бытовых объектов", – говорится в сообщении.

В АО "КазТрансГаз Аймак" отметили, что данная утечка образовалась вследствие недавнего землетрясения. Аналогичная ситуация была зафиксирована ранее на подземном стальном газопроводе среднего давления близ села Кайнар.

На предприятии пояснили, что ими совместно с АО "Интергаз Центральная Азия" и ТОО "КазТрансГаз Өнімдері" для обеспечения безопасности с 23 января ежедневно проводится обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях на них после землетрясения, а также привлекаются мобильные лаборатории "ДЛС-Пергам", позволяющие повысить оперативность обследования газопроводов и сооружений на них на наличие утечек газа и их незамедлительного устранения.

Сегодня ранее мы писали, что в Шымкенте в населенном пункте Мартобе вчера произошла утечка газа из газопровода высокого давления. В результате аварии временно была прекращена подача газа 1500 частным потребителям и 7 предприятиям.

Напомним, в ночь на 23 января в Казахстане произошло сильное землетрясение. Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов, в Шымкенте – 2 балла.

Также землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, а также в ВКО и области Жетісу.

Перепуганные подземными толчками жители Шымкента вышли на улицы посреди ночи. До стабилизации ситуации на улицах было много людей.

"В городе Шымкенте землетрясение достигло 2 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Мы призываем жителей и гостей города не паниковать", – сообщали спасатели.