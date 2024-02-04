Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Землетрясение стало причиной утечки газа в Шымкенте

Опубликовано:

Труба газопровода
Труба газопровода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авария на газопроводе в Шымкенте произошла в результате недавнего землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансГаз Аймак".

Как сообщает предприятие, вчера, 3 февраля в аварийно-диспетчерскую службу АО "КазТрансГаз Аймак" поступило сообщение о запахе газа на улице Акдала в микрорайоне Мартобе. Авария была устранена сегодня утром.

"В результате обследования выявлена утечка газа на подземном газопроводе высокого давления диаметром 325мм (год ввода в эксплуатацию в 1970-х годах). В целях безопасности и для ликвидации аварии от системы газоснабжения отключены 1 450 потребителей частного сектора, 7 единиц промышленных предприятий и 12 единиц коммунально-бытовых объектов", – говорится в сообщении.

В АО "КазТрансГаз Аймак" отметили, что данная утечка образовалась вследствие недавнего землетрясения. Аналогичная ситуация была зафиксирована ранее на подземном стальном газопроводе среднего давления близ села Кайнар.

На предприятии пояснили, что ими совместно с АО "Интергаз Центральная Азия" и ТОО "КазТрансГаз Өнімдері" для обеспечения безопасности с 23 января ежедневно проводится обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях на них после землетрясения, а также привлекаются мобильные лаборатории "ДЛС-Пергам", позволяющие повысить оперативность обследования газопроводов и сооружений на них на наличие утечек газа и их незамедлительного устранения.

Сегодня ранее мы писали, что в Шымкенте в населенном пункте Мартобе вчера произошла утечка газа из газопровода высокого давления. В результате аварии временно была прекращена подача газа 1500 частным потребителям и 7 предприятиям.

Напомним, в ночь на 23 января в Казахстане произошло сильное землетрясение. Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов, в Шымкенте – 2 балла.

Также землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, а также в ВКО и области Жетісу.

Перепуганные подземными толчками жители Шымкента вышли на улицы посреди ночи. До стабилизации ситуации на улицах было много людей.

"В городе Шымкенте землетрясение достигло 2 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Мы призываем жителей и гостей города не паниковать", – сообщали спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059028-zemletryasenie-stalo-prichinoy-utechki-gaza-v-shymkente/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.