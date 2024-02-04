Жители Шымкента остались без газа зимой из-за утечки
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В Шымкенте в населенном пункте Мартобе вчера произошла утечка газа из газопровода высокого давления, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
По информации ведомства, вчера, 3 февраля, в 21:45 в населенном пункте Мартобе была обнаружена утечка газа из газопровода высокого давления Ду-325 мм. В результате аварии временно прекращена подача газа 1500 частным потребителям и 7 предприятиям.
"В настоящее время для проведения восстановительных работ задействована специальная техника и 30 человек. Ведется активная работа", – говорится в сообщении акимата.
Также в ведомстве призвали жителей мегаполиса закрывать краны на газовых трубах, а при появлении запаха газа обращаться по номеру 104.
Напомним, в прошлом месяце в Уилском районе Актюбинской области загорелся газопровод, огонь удалось потушить, но десятки домов остались без газа.
На этой неделе сообщалось, что жители села Караспан в Туркестанской области потребовали остановить подачу газа в свой поселок. Они опасаются, что газопровод может взорваться. По их мнению, коммуникации провели на скорую руку и с существенными дефектами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059003-zhiteli-shymkenta-ostalis-bez-gaza-zimoy-iz-za-utechki/