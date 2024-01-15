Газопровод загорелся в Актюбинской области: без газа остались около 200 домов

В Уилском районе Актюбинской области загорелся газопровод, огонь удалось потушить, но десятки домов остались без газа, передает газета "Диапазон".

Как пишет издание, ссылаясь на данные акимата Актюбинской области, 15 января в 17:15 поступило сообщение о возгорании газопровода близ села Каратал.

"На место направили пожарных на специальной технике. Огонь удалось потушить после закрытия газопровода, идущего в Каратал. Сотрудники Уилского газового хозяйства работают над возобновлением подачи газа жителям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Каратале живет 1182 человека. При этом сельская амбулатория, садик, клуб, библиотека и акимат получают тепло от электричества.

Село Каратал на карте. Скриншот: Google Maps

Напомним, в середине декабря почти тысяча домов остались без тепла в Жамбылской области из-за аварии на газопроводе.

До этого же мы рассказывали о крупной аварии на Экибастузской ТЭЦ, где в ночь на 10 декабря было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.