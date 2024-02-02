В Алматы пересмотрели подход к уборке улиц

В Алматы пересмотрен алгоритм уборки улично-дорожной сети в зимний период, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Внедрение нового подхода в уборке улиц Алматы в зимний период в акимате объясняют обновлением парка техники. В связи с обновлением спецтехники пересмотрены и подходы к санитарной очистке улично-дорожной сети мегаполиса.

"С пополнением парка спецтехники на 101 единицу у нас появилась возможность изменить алгоритм работы, то есть сейчас мы поделили город на секторы. За сектором закрепляются определенные бригады и спецтехника. Это позволяет повысить скорость очистки снега, в частности по тротуарам и дорогам местного значения", - сообщил в ходе пресс-тура заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.

Отмечается, что просыпка противогололедного материала и прометание проезжих частей осуществляется силами 15 колонн снегоуборочной техники. В то же время очистка магистральных и части улиц городского значения обеспечивается 3 колоннами городского значения 11 единицами высокопроизводительных машин "Джетбрум".

По словам заместителя руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулата Ашкенова, ранее колонны замыкались тракторами МТЗ с отвалом и щеткой, которые формировали собранные валы снега. Теперь же эти тракторы заменены комбинированными дорожными машинами.

Между тем высвободившиеся тракторы МТЗ задействованы при очистке съездов транспортных развязок, заездов к социально значимым объектам, выездов с внутриквартальных проездов, примыканий к городским улицам, а также остановочных площадок общественного транспорта.

Все это, как заверили в акимате, привело к уменьшению времени очистки объектов.

Ранее мы сообщали о том, что в Алматы сегодня всю ночь шел снег, выпало 10 см. В акимате рассказали, как коммунальщики боролись с непогодой, чтобы расчистить дороги и тротуары города.

Мы также писали о том, что из-за обильного снегопада в ночь на 18 января, засыпавший улицы города и вызвавший пробки в десять баллов, горожане высказывали недовольства темпами очистки улиц от снега.

Позже на критику ответил и аким города Ерболат Досаев.

"Я могу сравнить с моими коллегами, у которых ситуация гораздо хуже, и в Алматы ситуация управляется, мы не говорим, что она идеальная. Но в общем я объезжаю город после снега, смотрю как убирается", - ответил тогда аким.