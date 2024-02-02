Больше 100 жителей Семея устроили скандал в акимате (видео)

Жители нескольких дачных массивов Семея устроили скандал в акимате, требуя узаконить их дома. В акимате заявили, что не могут это сделать, передает сайт телеканала КТК.

Сами дачники, собравшиеся в городском акимате, заявили, что давно обжили свои дома и даже получили документы на некоторые постройки. Люди требуют признать их дачи полноценной недвижимостью.

"По 90, по 100 тысяч выкинули деньги, чтобы просто у кого-то поменять план дома, у кого-то дом зарегистрировать. На каком основании это все прекратилось? Мы сейчас живем. У нас не две, не три… У нас одна недвижимость. Завтра, слышали, снос пойдет – слух без этого не бывает. Ладно, мы уйдем – и с чем останемся на улице? У меня лично шесть детей", - возмущена жительница дачного массива Восточный Светлана Ткаченко.

Скандалить в акимат пришли почти 100 человек. Все они рассчитывают узаконить свои дачи. Особенно эмоционально выступали жители массивов Бобровка и Мурат. Оба кооператива в прошлом году власти ликвидировали через суд.

Чиновники объясняют: жить на дачах никто не запрещает, но признавать строения жилой недвижимостью не собираются – и это законно. Поэтому дачников призывают прекратить скандал. Взамен пообещали бесперебойно подавать свет.

"Если даже мы сейчас пойдем вразрез тому разъяснению, которое спустили с комитета по делам строительства, пойдем в нарушение. Начнем выдавать разрешения, начнем выдавать АПЗ каждому собственнику земельных участков под садоводства, мы будем выдавать разрешения только для строительства бытовых построек. При этом вы все равно не сможете узаконить жилой дом", - заявил руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Семея Дархан Сейтханов.

Источник: КТК