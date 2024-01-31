Ремонт в аэропорту Астаны: Air Astana меняет расписание некоторых рейсов

В связи с запланированным капремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны, Air Astana сообщает о корректировке расписания рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Авиакомпания Air Astana информирует о внесении изменений в расписание рейсов из-за капитального ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны. Изменения затронут 5 направлений вылетом из Астаны и 11 направлений, прибывающих в Астану", - сообщила авиакомпания в официальном Telegram-канале.

Здесь же пассажирам порекомендовали следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании, а по вопросам возврата и перебронирования можно обращаться по этой ссылке.

Сегодня мы писали о том, что с начала мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. Как сообщили специалисты, продолжается подготовка к предстоящей полномасштабной модернизации аэропорта Астаны.

Отмечается, что ремонт не окажет негативного воздействия на качество предоставляемых аэропортом услуг.

Напомним, что ремонтные работы в столичном аэропорту уже проводились летом прошлого года.

Так, 1 июля стало известно о том, что в международном аэропорту Астаны планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы.

Тогда на отдельных участках ВПП планировалось сменить верхний слой асфальтобетонного покрытия, а также отремонтировать светосигнальное оборудование по обеспечению полетов.

В МИИР (сейчас реорганизовано в Минтранспорта) тогда предупреждали, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Астаны находится в критическом состоянии.

Тогда сообщалось, что на капитальный ремонт и модернизацию инфраструктуры столичного аэропорта понадобится более 20 млрд тенге.

Согласно информации на официальном сайте столичного аэропорта, аэропорт Астаны был основан в 1931 году, за все время своего существования достиг возможности обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду.

Воздушная гавань ежесуточно встречает и выпускает до 200 рейсов, ежемесячно - более 2 000 рейсов на вылет.