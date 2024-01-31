Ремонт в аэропорту Астаны: Air Astana меняет расписание некоторых рейсов
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В связи с запланированным капремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны, Air Astana сообщает о корректировке расписания рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"Авиакомпания Air Astana информирует о внесении изменений в расписание рейсов из-за капитального ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны. Изменения затронут 5 направлений вылетом из Астаны и 11 направлений, прибывающих в Астану", - сообщила авиакомпания в официальном Telegram-канале.
Здесь же пассажирам порекомендовали следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании, а по вопросам возврата и перебронирования можно обращаться по этой ссылке.
Сегодня мы писали о том, что с начала мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. Как сообщили специалисты, продолжается подготовка к предстоящей полномасштабной модернизации аэропорта Астаны.
Отмечается, что ремонт не окажет негативного воздействия на качество предоставляемых аэропортом услуг.
Напомним, что ремонтные работы в столичном аэропорту уже проводились летом прошлого года.
Так, 1 июля стало известно о том, что в международном аэропорту Астаны планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы.
Тогда на отдельных участках ВПП планировалось сменить верхний слой асфальтобетонного покрытия, а также отремонтировать светосигнальное оборудование по обеспечению полетов.
В МИИР (сейчас реорганизовано в Минтранспорта) тогда предупреждали, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Астаны находится в критическом состоянии.
Тогда сообщалось, что на капитальный ремонт и модернизацию инфраструктуры столичного аэропорта понадобится более 20 млрд тенге.
Согласно информации на официальном сайте столичного аэропорта, аэропорт Астаны был основан в 1931 году, за все время своего существования достиг возможности обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду.
Воздушная гавань ежесуточно встречает и выпускает до 200 рейсов, ежемесячно - более 2 000 рейсов на вылет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058457-remont-v-aeroportu-astany-air-astana-menyaet-raspisanie-nekotoryh-reysov/