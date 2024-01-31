"Я тоже не идеален": Досаев рассказал, чем гордится в своей работе

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района ответил на вопрос о том, чем он гордится за два года пребывания на своем посту, передает корреспондент NUR.KZ.

"Тем, что искренне работаю на благо развития Алматы. Дел много было сделано разных, что-то мы не успели. Но я считаю, что это темы для отдельного разговора, который когда-нибудь состоится… но еще раз говорю: вопрос не в моих собственных ощущениях, а в оценке моего труда горожанами.

Если сегодняшняя встреча, будущие встречи или дела, которые мы делаем, одобряются, значит, я нахожусь на своем месте и стараюсь выполнять качественно. Если вопросы есть - ну, надеюсь, что мы не являемся глухими, а являемся слышащими и стараемся решать проблемы, двигаться вперед вместе с вами, вашими идеями, запросами.

Мы живые люди, мы неидеальны, я тоже не идеален. Два года были разными у меня. Будет время, я расскажу об этом", - с такими словами аким завершил встречу с населением.

Ранее Досаев отвечал на вопрос о том, когда даст свое первое интервью на посту акима.

Кроме того, он рассказывал, сколько планирует оставаться на должности градоначальника Алматы.