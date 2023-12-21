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"Списки желающих есть – их много": Досаев ответил, когда даст первое интервью

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Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ/Ардақ Құлтай

Во время брифинга на площадке СЦК журналисты спросили акима Алматы Ерболата Досаева, почему он не дает интервью журналистам, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава мегаполиса сообщил, что за время работы акимом он никому еще не давал интервью, а желающих его получить очень много.

"Я считаю, что моя текущая работа и возможности общения и с журналистами, и с населением, позволяют быть все время в центре внимания как акиму города.

Но кроме этого у меня есть планы - в начале следующего года у нас Almaty TV будет отмечать свое 25-летие. Я намерен, на самом деле, не только по предварительным итогам, когда итоги подведутся, дать первое интервью… а потом, дальше, уже посмотрим.

Списки желающих есть, они в пресс-службе есть. Их достаточно много. Я думаю, у нас будет возможность общаться, уже никого не обижая", - сообщил Ерболат Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051896-spiski-zhelayuschih-est-ih-mnogo-dosaev-otvetil-kogda-dast-pervoe-intervyu/

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