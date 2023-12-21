"Не хочу разочаровывать": Досаев ответил, сколько планирует работать акимом

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время брифинга на площадке СЦК о своей работе и ответил на вопрос о том, станет ли он следующим премьер-министром, передает NUR.KZ.

На замечание журналиста о том, что эксперты называют Досаева следующим премьер-министром, аким отметил, что "исключительно сосредоточен на нынешней работе".

"Мне эта работа нравится: она очень созидательная… и я хочу продолжать работу, связанную с развитием моего родного города. А вопросы, связанные с назначениями, - боюсь, что это вопросы не в компетенции экспертов и не в моей, а это вопросы необходимости работы на данном участке.

Поэтому я не хочу разочаровывать всех, будет или нет (назначение - прим. ред.). Я скажу, что правительство и акимы работают каждый на своем уровне - и это, я думаю, правильно. В ближайшие два года я планирую реализовать планы по развитию города", - отметил Досаев.

Напомним, ранее Досаев ответил на предложение уйти в отставку.