Ранние паводки спрогнозировали для одного из регионов Казахстана

В Кызылординской области 29 населенным пунктам угрожает ранний паводок. На местах ведется круглосуточный мониторинг. Подготовлен даже вертолет, передает 24.kz.

В Кызылординской области из-за неустойчивой погоды на изгибах реки Сырдарьи образовался ледостав около сел Шиелийского района - Каргалы и Таштоп. Ход шуги заметили и на гидросооружении "Томенарык".

Выявлены 29 населенных пунктов, потенциально находящихся под угрозой подтопления. На территории проводится круглосуточный мониторинг. За участками закреплены 116 ответственных предприятий, подготовлен вертолет.

На работу по подрыву скоплений льда и закупку мешков из областного бюджета выделили 14 млн тенге.

Ситуацию прокомментировали в ДЧС по Кызылординской области.

"На сегодняшний день подготовлено 59 сборных и 69 эвакуационных пунктов. Ежедневно нашими сотрудниками и представителями местных исполнительных органов проводится мониторинг, обход вдоль русел реки Сырдарья. В данный момент ситуация находится на особом контроле", - рассказал начальник ДЧС по Кызылординской области Руслан Кайракбаев.

Ранее глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал, какие меры помогут снизить риски подтопления жилых домов во время паводков. В частности, он предложил в дальнейшем запретить строительство домов возле рек.

Также глава МЧС сообщил, в каких регионах Казахстана высок риск паводков весной. Он призвал некоторые области заранее перейти в режим повышенной готовности.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой.

С получением прогноза о возможном наводнении проводится оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами. Сообщение будет содержать информацию о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.