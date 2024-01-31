Ранние паводки спрогнозировали для одного из регионов Казахстана
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В Кызылординской области 29 населенным пунктам угрожает ранний паводок. На местах ведется круглосуточный мониторинг. Подготовлен даже вертолет, передает 24.kz.
В Кызылординской области из-за неустойчивой погоды на изгибах реки Сырдарьи образовался ледостав около сел Шиелийского района - Каргалы и Таштоп. Ход шуги заметили и на гидросооружении "Томенарык".
Выявлены 29 населенных пунктов, потенциально находящихся под угрозой подтопления. На территории проводится круглосуточный мониторинг. За участками закреплены 116 ответственных предприятий, подготовлен вертолет.
На работу по подрыву скоплений льда и закупку мешков из областного бюджета выделили 14 млн тенге.
Ситуацию прокомментировали в ДЧС по Кызылординской области.
"На сегодняшний день подготовлено 59 сборных и 69 эвакуационных пунктов. Ежедневно нашими сотрудниками и представителями местных исполнительных органов проводится мониторинг, обход вдоль русел реки Сырдарья. В данный момент ситуация находится на особом контроле", - рассказал начальник ДЧС по Кызылординской области Руслан Кайракбаев.
Ранее глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал, какие меры помогут снизить риски подтопления жилых домов во время паводков. В частности, он предложил в дальнейшем запретить строительство домов возле рек.
Также глава МЧС сообщил, в каких регионах Казахстана высок риск паводков весной. Он призвал некоторые области заранее перейти в режим повышенной готовности.
Как действовать во время паводков?
Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой.
С получением прогноза о возможном наводнении проводится оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами. Сообщение будет содержать информацию о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.
Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058376-rannie-pavodki-sprognozirovali-dlya-odnogo-iz-regionov-kazahstana/