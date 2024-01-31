Снег ожидается в Алматы и Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 31 января - в двух мегаполисах обещают снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В Алматы обещают осадки в виде снега. Температура днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

В Астане, по прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до -6 градусов, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 5,8 м/с.

В Шымкенте ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,2 м/с.