Снегопады и мороз до 28 градусов ожидаются в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 30 января - в двух мегаполисах прогнозируют снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -11 градусов, ночью температура снизится до -28 градусов. Скорость ветра – 2,8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже прогнозируют снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.