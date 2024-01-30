"Где гарантия": сельчане недовольны соседством с источниками сибирской язвы в Алматинской области (видео)

Жители Алматинской области боятся за свое здоровье - в регионе выявили десятки источников сибирской язвы. По их словам, опасные участки даже не изолированы, передает телеканал "Алматы".

Детский сад на 75 мест здесь соседствует с местом захоронения животных, которые погибли от сибирской язвы. Все, что отделяет их друг от друга – это двухметровый забор и несколько десятков метров. Жилые дома расположены еще ближе. Местные жители не на шутку опасаются эпидемии и много раз просили власти ликвидировать источник заразы.

И таких вот заразных мест в регионе - 87. В них погребены туши больных животных или иные носители инфекции. Любой из них - может стать очагом заражения. Боясь за свою безопасность, жители требуют убрать их подальше от населенных пунктов.

"Дети, смотрите, ходят. Неоднократно видела здесь детей. А где гарантия, что они не заразятся? Что вспышка не произойдет? Дети - это же наше будущее. Рядом еще детский садик стоит. Это же очень опасно. Санитарные меры нарушены. Должна быть дистанция 1000 метров, а этого нет", - возмутилась жительница села Жадыра Жанабаева.

"Я помню, люди болели, не знаю, как заразились. Они были скотоводами, держали скот. Возможно, это оттуда захоронение осталось. Помню, кто-то в итоге умер от инсульта, кто-то от паралича", - рассказала жительница села Бисара Койшыбаева.

Бактерии сибирской язвы, по словам экспертов, могут выживать десятки лет, сохраняя угрозу для здоровья людей и животных. Сельчане не понимают, почему источник такой опасной болезни находится прямо посреди села.

"На данном месте раньше располагался склад, где хранились личные вещи и инвентарь человека, который заболел сибирской язвой. Соответственно, все вещи были сожжены, дезинфицированы и захоронены здесь. Согласно правилам, таков порядок действий", - объяснил заместитель акима Жамбылского района Акниет Туматаев.

Местные власти рассказали, что вывезти потенциальный источник болезни нельзя. Потому что есть риск заражения. Даже в земле сибирская язва может сохраняться более 50 лет. Жителям остаётся только ждать естественной гибели бактерий инфекции и надеяться на лучшее.