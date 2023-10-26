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Сибирскую язву выявили у трех человек в Карагандинской области

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Пациент корчится от боли
Пациент. Иллюстративное фото: trumzz / Getty Images

Сибирская язва подтвердилась у трех жителей Карагандинской области, еще двое находятся под наблюдением врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Локальные случаи заболевания сибирской язвой обнаружили в поселке Топар Карагандинской области. Диагноз подтвердился у трех человек из одного дома.

Помимо этого, еще два человека находятся под наблюдением врачей, количество выявленных контактных лиц – 30 человек. С последними провели разъяснительную беседу о мерах профилактики и установили медицинское наблюдение.

В связи с ситуацией в частном подворье произвели вынужденный убой 8-месячного бычка. Его хозяева сообщили, что у животного наблюдались симптомы болезни. При этом продавать мясо они не планировали.

Части туши забитого животного утилизируют.

"Ситуация находится под контролем уполномоченных служб. На месте работает группа из числа работников санитарно-эпидемиологического контроля, здравоохранения, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и управления ветеринарии", – сообщается на официальном сайте областного акимата.

В поселке проводятся необходимые санитарно-ветеринарные противоэпизоотические, противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага, проведена дезинфекция.

"Ветеринарные специалисты проводят подворный обход для вынужденной вакцинации с проведением клинического осмотра и термометрии животных", – говорится в сообщении.

На въезде в поселок со стороны города Абая установили пост для санитарной обработки автомобилей. А для соблюдения карантинных мер второй въезд в поселок со стороны Жартаса временно перекрыт. При этом передвижение жителей не ограничено.

Кроме того, введен запрет на ввоз и вывоз скота, его перегон внутри хозяйств, использование молока больных животных, также запрещен забой скота и вывоз с территории кормов и кормовых добавок.

Местных жителей попросили не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию. Если возникли какие-либо вопросы, можно обратиться по телефонам:

  • 8 72131 448 00;
  • 8 778 009 00 90.

Напомним, в сентябре в селе Жетыжар Бескарагайского района области Абай у местного жителя обнаружили симптомы сибирской язвы. В связи с этим был объявлен режим ЧС.

По информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой бактерией Bacillus anthracis.

Болезнь может поражать кожу, легкие или пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт. Сибирская язва у человека возникает редко, однако когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта, но также через вдыхание спор сибирской язвы, употребления в пищу зараженного мяса или редко при введении зараженных запрещенных наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2042618-sibirskuyu-yazvu-vyyavili-u-treh-chelovek-v-karagandinskoy-oblasti/

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