Сибирскую язву выявили у трех человек в Карагандинской области
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Сибирская язва подтвердилась у трех жителей Карагандинской области, еще двое находятся под наблюдением врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Локальные случаи заболевания сибирской язвой обнаружили в поселке Топар Карагандинской области. Диагноз подтвердился у трех человек из одного дома.
Помимо этого, еще два человека находятся под наблюдением врачей, количество выявленных контактных лиц – 30 человек. С последними провели разъяснительную беседу о мерах профилактики и установили медицинское наблюдение.
В связи с ситуацией в частном подворье произвели вынужденный убой 8-месячного бычка. Его хозяева сообщили, что у животного наблюдались симптомы болезни. При этом продавать мясо они не планировали.
Части туши забитого животного утилизируют.
"Ситуация находится под контролем уполномоченных служб. На месте работает группа из числа работников санитарно-эпидемиологического контроля, здравоохранения, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и управления ветеринарии", – сообщается на официальном сайте областного акимата.
В поселке проводятся необходимые санитарно-ветеринарные противоэпизоотические, противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага, проведена дезинфекция.
"Ветеринарные специалисты проводят подворный обход для вынужденной вакцинации с проведением клинического осмотра и термометрии животных", – говорится в сообщении.
На въезде в поселок со стороны города Абая установили пост для санитарной обработки автомобилей. А для соблюдения карантинных мер второй въезд в поселок со стороны Жартаса временно перекрыт. При этом передвижение жителей не ограничено.
Кроме того, введен запрет на ввоз и вывоз скота, его перегон внутри хозяйств, использование молока больных животных, также запрещен забой скота и вывоз с территории кормов и кормовых добавок.
Местных жителей попросили не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию. Если возникли какие-либо вопросы, можно обратиться по телефонам:
- 8 72131 448 00;
- 8 778 009 00 90.
Напомним, в сентябре в селе Жетыжар Бескарагайского района области Абай у местного жителя обнаружили симптомы сибирской язвы. В связи с этим был объявлен режим ЧС.
По информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой бактерией Bacillus anthracis.
Болезнь может поражать кожу, легкие или пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт. Сибирская язва у человека возникает редко, однако когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта, но также через вдыхание спор сибирской язвы, употребления в пищу зараженного мяса или редко при введении зараженных запрещенных наркотиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2042618-sibirskuyu-yazvu-vyyavili-u-treh-chelovek-v-karagandinskoy-oblasti/