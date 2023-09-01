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Сибирскую язву нашли у 12 человек в Акмолинской области (видео)

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Человек в защитном костюме проводит обработку помещения
Обработка. Кадр из видео: КТК

В одном из сел Акмолинской области 12 человек заразились сибирской язвой. Сейчас они госпитализированы, а сам поселок закрыт на карантин, передает сайт телеканала КТК.

ЧП произошло в селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области. Там сразу 12 человек заразились сибирской язвой. По данным телеканала, их госпитализировали в инфекционное отделение.

Отмечается, что поначалу люди стали жаловаться на плохое самочувствие, после чего врачи заметили на коже у некоторых характерные язвы и забили тревогу. Анализы подтвердили особо опасную инфекцию. Среди заболевших есть 16-летний подросток.

Сейчас состояние всех заразившихся медики оценивают как средней тяжести.

При этом в село Ушкарасу уже направили бригады ветеринаров и дезинфекторов. Выяснилось, что две недели назад в одном большом крестьянском хозяйстве пало 20 голов скота. Но тогда местный ветеринар посчитал, что они погибли от отравления после обработки полей гербицидами. Уверенный же в этом хозяин продолжил забивать коров – мясо ел сам и угощал им рабочих.

Теперь им всем предстоит длительное лечение.

"На село Ушкарасу наложен карантин. Проводятся все карантинные мероприятия, блокпосты организованны. Въезд-выезд в село запрещен, строго под контролем", – отметил глава отдела управления ветеринарии Акмолинской области Жанат Оспанов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2034768-sibirskuyu-yazvu-nashli-u-12-chelovek-v-akmolinskoy-oblasti-video/

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