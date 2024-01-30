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Водители решили подать в суд на отдел ЖКХ в Петропавловске (видео)

Опубликовано:

Женщина держит руль
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Петропавловске больше 10 водителей авто намерены подать в суд на отдел ЖКХ. Они хотят доказать, что причинами аварий стало плохое содержание дорог, передает телеканал "Астана".

Светлана Вылубкова рассказала журналистам, что за 20 лет вождения ни разу не попадала в аварии. А 19 января на дороге Новопавловска - Солнечный не попала в 8-сантиметровую колею. Авто выкинуло на обочину в кучу снега, который коммунальщики не вывезли своевременно.

"Бампер передний пострадал, правая сторона, фара правая вылетела, подкрылок улетел, разломался, защита вся с правой стороны вдребезги – это все денег стоит. Там больше 700 тысяч точно ремонт.

Я обратилась в горотдел, написала заявление, что я материальный ущерб понесла. Вот письмо нам дали, что ЖКХ признали виновным. Мы намерены группой взыскать с отдела ЖКХ за то, что дороги не чистят", - поделилась горожанка.

Вячеслав Птицын попал в ДТП в один день в одном месте со Светланой, но с разницей в пять минут. В салоне с ним были жена и двое маленьких детей. Машину закрутило и вынесло из колеи. Чудом никто не пострадал, считает петропавловец.

"Мы не нарушали скоростной режим. Я ехал где-то 20 км/ч, учитывая колею, но все равно выбросило в кювет. Поломало весь низ, защиту, оба бампера. Я так считаю, что подрядчик, кто подрядился чистить этот участок дороги, не выполняет в полном объеме свои обязанности. Я уже был у специалистов – мне это все оценили в 110 тыс.", - рассказывает Птицын.

И таких случаев за одну неделю набралось 11. Водители создали единый чат и все намерены присоединиться к коллективному иску, чтобы через суд взыскать с акимата компенсацию за моральный и материальный вред.

По словам горожан, двое пострадавших до сих пор в больнице.

По данным департамента полиции региона, за последние 10 дней на этом участке дороги официально зарегистрировано три аварии, в которых пострадало три человека. Стражи порядка заверили, что тоже следят за работой коммунальных служб.

"Ежедневно проводится обследование по качеству зимнего содержания улиц Петропавловска. При выявлении колийности или других дефектов в содержании уличной дорожной сети составляется акт, выдается предписание на их устранение, а также в отношении лиц применяются меры административного характера", - заявил начальник отдела административной полиции Петропавловска Рустем Тасбулатов.

В городском акимате уверяют, что дороги чистят тщательно и днем, и ночью, но из-за непостоянства погоды – снега и дождя, скачков температуры – не всегда это удается сделать вовремя.

"Естественно, на дорогах образуются колеи. Коммунальные службы также работают у нас в усиленном режиме с декабря. У нас в городе всего 9 маршрутов, куда также эта улица входит, и согласно графику там производится уборка, механизированная очистка.

Касательно жалобы горожан и желания их подать в суд, это, конечно же, их законное право", - заявила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Жители СКО отмечают, что проблемы со снегоуборкой есть не только в городских, но и на республиканских дорогах, что нередко приводит к авариям.

Так, в жутком ДТП на трассе Жезказган - Петропавловск вблизи села Новоникольское погибли два человека, еще четверых госпитализировали. Сразу после случившегося в полиции назвали причину – глубокая колея и наледь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058141-voditeli-reshili-podat-v-sud-na-otdel-zhkh-v-petropavlovske/

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