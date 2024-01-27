Родные умершего на рабочем месте полицейского подали в суд на ДП Карагандинской области

В Караганде было рассмотрено гражданское дело по иску родственника умершего на рабочем месте участкового инспектора к департаменту полиции региона о взыскании компенсации в размере 60-месячного денежного содержания по случаю гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, истец обратился в суд с требованием о признании ответа об отказе в выплате единовременной денежной компенсации незаконным, просил обязать устранить допущенные нарушения и произвести выплату единовременной компенсации в размере 60-месячного денежного содержания по случаю гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей.

Требования мотивированы тем, что 19 февраля 2023 года в помещении участкового пункта полиции скончался участковый инспектор. В момент смерти он находился в рабочее время на рабочем месте.

На обращение истца о выплате денежной компенсации последовал отказ ответчика со ссылкой на то, что смерть сотрудника полиции наступила не при исполнении обязанностей, а в период прохождения службы.

При этом экспертиза заключила, что мужчина скончался в результате острого повторного трансмурального инфаркта миокарда (наиболее тяжелая форма некроза кардиальной мышцы, при которой поражаются все слои сердца - прим. ред.) заднебоковой стенки левого желудочка в стадии некроза, острой сердечной недостаточности.

В итоге суд отказал истцу в удовлетворении требований.

Напомним, капитан Улан Имашев умер на рабочем месте в Караганде 19 февраля 2023 года. По предварительным данным, это произошло из-за сердечной недостаточности. В ДП региона выразили глубокие соболезнования родным и близким участкового инспектора.

В том же месяце прошлого года в Алматинской области произошло ДТП, в котором погиб 22-летний участковый инспектор ОМПС УП Карасайского района. На момент аварии он находился в очередном трудовом отпуске.

В ДП региона тогда проинформировали, что 37-летний водитель Lada Priora, следуя по автодороге Сарыбастау-Улгили, на 10 км трассы выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Lada под управлением 22-летнего жителя села Ушконыр. В результате от полученных травм оба водителя скончались на месте происшествия.