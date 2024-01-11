Жители многоэтажки массово отравились хлором в Актобе

В Актобе жители жилого комплекса массово отравились хлором. Как оказалось, в доме обработали подвал и ядовитые пары стали подниматься в квартиры, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, переполох в ЖК начался ближе к ночи - жильцы, не выдержав едкого запаха хлора, начали массово выходить на улицу. Некоторым стало плохо, поэтому пришлось вызвать на помощь медиков.

"Управляющая компания ЖК "Баян-Сулу" обрабатывала. Никого не предупредили. Вчера двоих на скорой увезли, сегодня еще скорая приезжала к соседям.

Получается, застройщик самовольно использовал хлор. Хотя они ведь должны были это по согласованию с сотрудникам департамента СЭН делать. А они сами посыпали его по всему подвалу, из-за этого люди пострадали. Это же групповое отравление", - рассказал житель ЖК Руслан Кушенов.

"До сих пор в доме хлоркой воняет. Вчера голова болела, животы у всех болели, до сих пор болеем. Вчера подвал обрабатывали, а ночью людям плохо стало", - поделилась другая жительница Клара Ажниязова.

Ядовитыми парами надышались почти все жители подъезда. За медицинской помощью обратились два человека. Женщин доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.

Врачи предупреждают: хлор - хоть и весьма популярное, но далеко не безопасное средство для дезинфекции, поэтому пользоваться им нужно очень осторожно.

"Хлор – это едкое соединение, обладает в воздухе летучестью при смеси с водой испарением. Отравление происходит или парами от испарения или при попадании на кожу, через кожное отравление. В основном, отравление (происходит - прим. ред.) через легкие. Обычно (симптомы - прим. ред.) это слезотечение, першение в горле, может быть затрудненное дыхание", - сообщил главный врач станции скорой медпомощи Марат Жанкулов.

Как оказалось, в подвале накануне откачивали канализацию. Чтобы устранить неприятный запах, помещение обработали хлором. Дезинфекцию проводили представители строительной компании, у которых дом находится на гарантии.

Телеканал отмечает, что последствия санобработки быстро устранили.

"Канализация забилась, и вся грязная вода залила подвалы. Мы два дня ее откачивали. Но вонь осталась, поэтому около пяти килограммов хлора посыпали. Жители стали жаловаться на запах хлора.

Ночью, в 12 часов, мы весь хлор убрали. Сегодня посыпали в подвале песок и опилки. Сейчас проводим уборку. СЭС мы не предупреждали, сами все хлором обрабатывали", - прокомментировал инцидент представитель стройкомпании Алибек Кенжебаев.

Между тем сами жители ЖК уверены, что ЧП можно было избежать, если бы в доме работала вентиляционная вытяжка. По этому поводу люди не раз обращались к властям.

Теперь жильцы вновь записались на прием к акиму города. Они надеются, что смогут все-таки доказать свою правоту и привлечь застройщика к ответственности.

Признаки отравления хлором

Как пишет РИА Новости, различают четыре формы острого отравления хлором: молниеносная, тяжелая, средней тяжести и легкая. Для всех этих форм типична резкая первичная реакция на воздействие газа. Неспецифическое раздражение хлором рецепторов слизистой оболочки дыхательных путей вызывает рефлекторные защитные симптомы (кашель, першение в горле, слезотечение и др.). В результате взаимодействия хлора с влагой слизистой оболочки дыхательных путей образуется соляная кислота и активный кислород, которые и оказывают токсическое действие на организм.

При высоких концентрациях хлора пострадавший может погибнуть через несколько минут (молниеносная форма): возникает стойкий ларингоспазм (сужение голосовой щели, ведущее к остановке дыхания), потеря сознания, судороги, цианоз, вздутие вен на лице и шее, непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

При тяжелой форме отравления возникает кратковременная остановка дыхания, затем дыхание восстанавливается, но уже не нормальное, а поверхностное, судорожное. Человек теряет сознание. Смерть наступает в течение 5-25 минут.

При отравлении хлором средней тяжести сознание у пострадавших сохраняется; рефлекторная остановка дыхания непродолжительна, но в течение первых двух часов могут повторяться приступы удушья. Отмечается жжение и резь в глазах, слезотечение, боль за грудиной, приступы мучительного сухого кашля, а через 2-4 часа развивается токсический отек легких.

При легкой форме острого отравления хлором выражены только признаки раздражения верхних дыхательных путей, которые сохраняются в течение нескольких суток.