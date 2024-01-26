Наказание грозит учителям, отправившим детей на олимпиаду на такси, в ЗКО

В Западно-Казахстанской области педагогам сельской школы грозит наказание за то, что они отправили школьников на олимпиаду на такси, несмотря на запрет полиции, передает "Мой город".

Как пишет издание, 25 января на автодороге Уральск-Атырау полицейские остановили праворульную Toyota Estima. В ней оказались шестеро школьников, которые приехали на олимпиаду в Уральск из поселка, расположенного в 315 км от областного центра.

При этом ранее глава департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев запретил таксистам перевозить людей на праворульных авто.

Сам водитель Toyota пояснил, что отвезти школьников его попросили учителя. Сами они, по словам мужчины, сопровождать детей не стали, а уехали на другой машине.

"Я не таксую, меня лишь попросили учителя. Плату за проезд не брал, лишь за их счет заправился бензином", – сказал водитель.

По данному факту в отношении водителя составили административный протокол по статье 463 КоАП РК "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления". Его машину водворили на штрафстоянку, а детей пересадили в патрульную машину. Стражи порядка обязались сами довезти школьников.

Кроме этого, накажут и педагогов сельской школы, которые отправили детей в опасную поездку ненадлежащим образом. Какие именно наказание им грозит, не уточняется.

Напомним, в середине декабря в Актюбинской области школьный учитель и двое его учеников погибли в страшной аварии, еще троих детей доставили в больницу.

Позже выяснилось, что дети с педагогом ехали из поселка Жаныс би на районный этап республиканской олимпиады, который проходил в Иргизе. Всего на олимпиаду собирались 10 школьников. Первые пятеро уехали в сопровождении полиции, остальных родители сначала не отпустили, ссылаясь на погодные условия. Но в последний момент они изменили свое решение, и дети все же выехали. В райцентр их повез брат погибшей девочки.

Полиция возбудила по факту смертельной аварии два уголовных дела.