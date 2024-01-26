Афтершоки в Алматы могут продлиться месяц, заявил эксперт-геолог

Почему Алматы "трясет" по ночам, могут ли это быть форшоки? На эти и другие вопросы ответил эксперт в области геологии Анвар Боранбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Афтершоки в Алматы могут продлиться месяц, а то и дольше, отмечает Анвар Боранбаев. Но они определенно будут меньшей мощностью, чем само землетрясение, произошедшее 23 января.

"Сила магнитуды будет пять, потом - шесть, потом - три, затем - четыре. Это афтершоки. Любую субстанцию тряхани - она же будет трястись какое-то время. То же самое здесь. А к нам будет прилетать определенная составляющая", - отмечает эксперт в области геологии.

А вот почему толчки то усиливаются, то снижаются, неизвестно. Природу землетрясения так до сих пор никто не распознал. Не назовут ученые и точных даты, места и силы землетрясения, отмечает Анвар Боранбаев. Рассказал эксперт также о работе системы раннего предупреждения.

"23 января эпицентр был в 296 км. Средняя скорость сейсмической волны порядка 10 км/с. То есть, грубо говоря, через 29-30 секунд мы почувствовали то, что произошло в Китае. Что можно успеть сделать за 29 секунд, тем более ночью?

Система раннего предупреждения работает, чтобы внешние источники жизнеобеспечения города могли отключить, чтобы не было вторичных последствий от землетрясения. Например, оператор на станции подачи газа должен отключить газ. Все производства должны находиться в состоянии покоя", - говорит Анвар Боранбаев.

Также мы спросили эксперта, могут ли толчки в Алматы быть форшоками (землетрясение, происходящее перед более сильным сейсмическим событием - прим. ред.).

"Исходя из опыта и знаний, маловероятно, что это форшоки. Потому что уже пошло на спад и прошло порядка двух суток", - сообщает эксперт.

Но Анвар Боранбаев не согласен с тем, что толчки в Алматы происходят только ночью. Они постоянны и от времени на часах не зависят. Земля после землетрясения "подрагивает" 24/7, отмечает геолог.

Ранее в департаменте по ЧС объяснили, почему Алматы продолжает "трясти" уже несколько дней.

Минувшей ночью в Алматы и Талгаре зафиксировали подземные толчки от землетрясения, эпицентр которого располагался на территории Китая. Ощутимость в Алматы и Талгаре составила 2 балла.

После этого сейсмологи зарегистрировали еще пять землетрясений за ночь на территории Китая.