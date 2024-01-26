Сбой сети произошел в алматинском метро

Жители Алматы пожаловались на то, что утром станции метро оказались закрыты. В пресс-службе метрополитена объяснили, что на станции "Райымбек" произошел сбой, передает NUR.KZ.

Представители метрополитена на своей странице в Instagram сообщили, что на станции "Райымбек" произошел сбой информационной сети, в связи с чем поезда в метро были переведены в ручной режим управления.

"В этой связи временно будет увеличен интервал движения на всех станциях. Это не повлияет на безопасность движения", – говорится в сообщении.

Отмечалось, что специалисты занимаются устранением неполадок, в ближайшее время интервал движения поездов будет восстановлен.

Жителям города принесли извинения за доставленные неудобства и попросили корректировать маршрут заранее.