Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сбой сети произошел в алматинском метро

Опубликовано:

Вход в метро
Метро. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Жители Алматы пожаловались на то, что утром станции метро оказались закрыты. В пресс-службе метрополитена объяснили, что на станции "Райымбек" произошел сбой, передает NUR.KZ.

Представители метрополитена на своей странице в Instagram сообщили, что на станции "Райымбек" произошел сбой информационной сети, в связи с чем поезда в метро были переведены в ручной режим управления.

"В этой связи временно будет увеличен интервал движения на всех станциях. Это не повлияет на безопасность движения", – говорится в сообщении.

Отмечалось, что специалисты занимаются устранением неполадок, в ближайшее время интервал движения поездов будет восстановлен.

Жителям города принесли извинения за доставленные неудобства и попросили корректировать маршрут заранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057634-sboy-proizoshel-v-almatinskom-metro/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.