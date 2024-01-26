"Все билеты аннулированы": оставшиеся без отдыха клиенты TEZ.KZ переживают за свои деньги

Руководство туроператора TEZ.KZ, который ранее объявил о прекращении своей деятельности, заверило, что не собирается избегать ответственности и вернет людям деньги, передает "Первый канал "Евразия".

Пару дней назад туроператор TEZ.KZ заявил о прекращении работы. Сотни казахстанцев остались из-за этого без отдыха, другие же, напротив, застряли за границей.

Как сообщает телеканал, туроператор испытывает финансовые трудности и элементарно не может вернуть соотечественников на родину. Компания сейчас на грани банкротства. Вернуть застрявших за границей клиентов компании вызвался фонд "Туристік Қамқор".

"Возник вопрос, как же вернуть туристов, если перелет им не оплачивается? Средствами фонда сейчас в плановом порядке, то есть по тому расписанию, по которому туристы выехали, в тот день, в который они должны вернуться, они будут возвращаться. Не надо никакой паники, никаких резких движений, не надо волноваться", - заявила председатель фонда Инна Рей.

Часть граждан уже вернули домой. Всего на возвращение уехавших на отдых казахстанцев потребуется 50 млн тенге. Их планируют взять из фонда. Но вся финансовая ответственность за несостоявшиеся туры лежит на самом туристическом операторе.

"Мы никого не бросали: мы находимся на связи, всегда открыты с рынком. Мы никуда не убегаем: сейчас мы сосредоточились только на работе - именно по возврату средств тем туристам, тем агентствам, перед кем мы не исполнили свое обязательство", - заверил директор международного туроператора TEZ.KZ Игорь Марчук.

Среди пострадавших есть и те, кто остался без запланированного отпуска: их вылеты и туры отменили - теперь им остается только разбирать чемоданы. Таковых около 300 человек.

"Мы должны были семьей полететь. С родителями, дочкой. Должны были изначально полететь 14 февраля на Хайнань. И вот буквально вчера нам сказали, что все билеты аннулированы. В течение 3 месяцев обещали вернуть, но точно неизвестно, когда они вернут", - рассказала пострадавшая по имени Айтолкын.

Моральную компенсацию казахстанцы, лишившиеся отдыха за границей, скорее всего, не получат.

"Единственное, что нам сказали, это мы можем написать заявления, чтобы нам вернули денежные средства. Также мы обращались к официальным менеджерам, которые представляют ТЕЗ.ТУР (бренд, под которым работает TEZ.KZ в Казахстане - прим. ред.).

Они сказали, что мы можем обращаться куда угодно - их это не волнует абсолютно. Моральной компенсации нам, видимо, не поступит, мы также обращались с этим вопросом - нам сказали, что не предусмотрено", - рассказала еще одна пострадавшая Камила.

"Меня удивило то, что сами операторы, которые разговаривают по телефону, не очень идут на контакт, и такое ощущение, что мы им деньги должны, а не они нам. Если получается так, что турфирма, возможно, банкрот, я вообще не представляю, как это все будет осуществляться", - переживает казахстанка Карина.

Как объясняет телеканал, туроператор TEZ.KZ работал в международном масштабе. Он организовывал все перелеты, размещения в гостиницах и развлечения на отдыхе. А турагентства продавали казахстанцам уже готовые туры.

Работники турфирм, работавших с TEZ.KZ, признаются, что предчувствовали, что оператор скоро "сдуется".

"Звоночки были еще в ноябре, когда туристический оператор стал необоснованно снимать рейсы. ТЕЗ.ТУР, как оператор, давал нереально низкие цены, по сравнению с другими операторами - это бросалось очень сильно в глаза. Я старалась наших постоянных туристов переубедить не бронировать за эти цены эти туры", - рассказала директор одной из туристических фирм Алия Кундинова.

Но не всех удавалось переубедить не гнаться за низкой ценой: некоторые, не раздумывая, уходили в другие агентства.

"Агенты связались с теми туристами, которые как раз ушли за низкой ценой - на 200 тысяч у них был ниже тур на Хайнань. И те сказали: вы знаете, не проплатили за отель - нас выгоняют", - добавила Кундинова.

Тем временем в "Туристік Қамқор" сообщили, что все проблемы с уже улетевшими туристами в Китай решены и переживать не о чем. Тем, кто только собирался вылетать, повезло меньше.

"Это они будут либо в суде, либо напрямую у туроператора. Он даст какие-то обязательства, как он сейчас заявил, что занимается изысканием средств", - объяснили в фонде.

Сам туроператор пообещал вернуть деньги пострадавшим в течение 3 месяцев. А это значит, что не отдохнувшим казахстанцам придется подождать, когда в компании найдут средства на возврат, или при плохом сценарии развития - судиться.

Напомним, о приостановке своей деятельности туроператор TEZ.KZ объявил 24 января. Заявлялось, что всем клиентам компании, находящимся сейчас за границей, помогут вернуться в Казахстан. На тот момент за границей находилось более 300 казахстанских туристов данного туроператора.

Минтуризм обещал, что все клиенты туроператора TEZ.KZ будут возвращены в Казахстан за счет средств, накопленных туроператором в системе гарантирования.

Позже в Комитете индустрии туризма сделали заявление о приостановке деятельности туроператора. И. о. главы комитета пообещал, что все казахстанские туристы, которые находятся за рубежом, вернутся в срок. Работа в этом направлении уже начата.

По всем возникающим вопросам касательно возвращения туристов можно обратиться по следующим контактам:

директор КФ "Туристік қамқор" - Есилов Асылхан Бурамбекович, тел.: 74-51-58, +7 (701) 534-0508;

руководитель Управления Комитета индустрии туризма МТС РК - Ауэзов Меиржан Ибадуллаевич, тел.: 74-07-71, +7 (701) 553-20-64.

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